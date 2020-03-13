Роналду посоветовал серьезно отнестись к пандемии коронавируса

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду выступил с заявлением, посвященном пандемии коронавируса, которая напугала весь мир.



«Мир проходит через очень сложный момент, который требует максимального внимания от всех нас. Я говорю сегодня с вами не как футболист, но как сын, отец и просто человек, который обеспокоен последними событиями, влияющими на весь мир.



Нам всем очень важно следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, а также властей в связи со сложившейся ситуацией.



Защита человеческой жизни должна быть превыше любых других интересов. Хочу направить сочувствие тем, кто уже потерял своих близких. Хотел бы выразить чувство солидарности тем, кто в данный момент борется с вирусом, например, моему товарищу по команде Даниеле Ругани, а также бесконечную поддержку медикам-профессионалам, которые подвергают свою жизнь риску для спасения других», – написал Роналду в Instagram.



В Португалии опровергли появившиеся слухи о том, что Роналду заразился коронавирусом.