Роналду посоветовал серьезно отнестись к пандемии коронавируса

Звездный футболист рекомендует следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения

  • 13.03.2020 19:48
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Роналду посоветовал серьезно отнестись к пандемии коронавируса
© Твиттер Ювентуса. Криштиану Роналду

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду выступил с заявлением, посвященном пандемии коронавируса, которая напугала весь мир.
 
«Мир проходит через очень сложный момент, который требует максимального внимания от всех нас. Я говорю сегодня с вами не как футболист, но как сын, отец и просто человек, который обеспокоен последними событиями, влияющими на весь мир.
 
Нам всем очень важно следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, а также властей в связи со сложившейся ситуацией.
 
Защита человеческой жизни должна быть превыше любых других интересов. Хочу направить сочувствие тем, кто уже потерял своих близких. Хотел бы выразить чувство солидарности тем, кто в данный момент борется с вирусом, например, моему товарищу по команде Даниеле Ругани, а также бесконечную поддержку медикам-профессионалам, которые подвергают свою жизнь риску для спасения других», – написал Роналду в Instagram. 
 
В Португалии опровергли появившиеся слухи о том, что Роналду заразился коронавирусом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

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Источник — Instagram

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