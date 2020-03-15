Информация о переоборудовании отелей Роналду в больницы была ложью

Португальские отели, которыми владеет форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, не будут переоборудованы в больницы.
Ранее испанское издание Marca сообщило, что в отелях откроются клиники для борьбы с эпидемией коронавируса. Все они будут бесплатными, а услуги персонала оплатит сам Роналду.
Но через несколько часов Marca удалила новость со своего сайта. Представитель одного из отелей опроверг информацию в интервью RTL: «Мы остаемся отелем. Мы не будем клиникой. Это обычный день, мы остаемся и будем оставаться отелем».
Источник — RTL
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Наверняка найдётся кто-то, кто заявит, что это плохиш-Месси так "пропиарил" Роналду.
А по-большому счету теперь Роналду просто обязан хоть один отель отдать под больницу.
Чому забовзяний? Роналду з готелем чи без нього зробив і до цього моменту дуже багато починаючи з 2004 року коли дав на гроші для жертв землетрусів, закінчуючи тим що відавав преміальні за лч і чє на благочинність.
Не здивуюся якщо завтра ці новини дійдуть до КриРо і він виділить кошти.
Юбд. Нова Пошта виділила 25млн грн для укр лікарень, що теж дуже круто
Наверняка найдётся кто-то, кто заявит, что это плохиш-Месси так "пропиарил" Роналду.
А по-большому счету теперь Роналду просто обязан хоть один отель отдать под больницу.
Наверняка найдётся кто-то, кто заявит, что это плохиш-Месси так "пропиарил" Роналду.
А по-большому счету теперь Роналду просто обязан хоть один отель отдать под больницу.
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