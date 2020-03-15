Информация о переоборудовании отелей Роналду в больницы была ложью

Представитель одного из отелей опроверг ложные слухи

  • 15.03.2020 21:54
  • 1430 просмотров
  • 3 комментария
Информация о переоборудовании отелей Роналду в больницы была ложью
© Twitter

Португальские отели, которыми владеет форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, не будут переоборудованы в больницы.

Ранее испанское издание Marca сообщило, что в отелях откроются клиники для борьбы с эпидемией коронавируса. Все они будут бесплатными, а услуги персонала оплатит сам Роналду.

Но через несколько часов Marca удалила новость со своего сайта. Представитель одного из отелей опроверг информацию в интервью RTL: «Мы остаемся отелем. Мы не будем клиникой. Это обычный день, мы остаемся и будем оставаться отелем».

 
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Источник — RTL

(11 голосов)

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Комментарии
    Roman Chekhovskyi
      Roman Chekhovskyi, 15.03.2020 22:34
    -1
    DKTheBest2, 15.03.2020 22:22
    А как все тут срались из-за этого.
    Наверняка найдётся кто-то, кто заявит, что это плохиш-Месси так "пропиарил" Роналду.
    А по-большому счету теперь Роналду просто обязан хоть один отель отдать под больницу.
    Дурак причому тут месі?
    Чому забовзяний? Роналду з готелем чи без нього зробив і до цього моменту дуже багато починаючи з 2004 року коли дав на гроші для жертв землетрусів, закінчуючи тим що відавав преміальні за лч і чє на благочинність.
    Не здивуюся якщо завтра ці новини дійдуть до КриРо і він виділить кошти.
    Юбд. Нова Пошта виділила 25млн грн для укр лікарень, що теж дуже круто
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 15.03.2020 22:22
    +2
    А как все тут срались из-за этого.
    Наверняка найдётся кто-то, кто заявит, что это плохиш-Месси так "пропиарил" Роналду.
    А по-большому счету теперь Роналду просто обязан хоть один отель отдать под больницу.
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 15.03.2020 22:14
    +1
    Аха ха!!!
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 15.03.2020 22:22
    +2
    А как все тут срались из-за этого.
    Наверняка найдётся кто-то, кто заявит, что это плохиш-Месси так "пропиарил" Роналду.
    А по-большому счету теперь Роналду просто обязан хоть один отель отдать под больницу.
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 15.03.2020 22:14
    +1
    Аха ха!!!
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