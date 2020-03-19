САБО: «У Зинченко свадьба на носу, вот он и не попадает в состав Ман Сити»

Бывший наставник сборной Украины Йожеф Сабо рассказал о негативных факторах переноса Евро-2020 для нашей национальной команды.



— Есть сожаление о том, что в нынешнем году не состоится чемпионат Европы, на котором сборная Украины могла бы выстрелить?

— Есть. Сейчас (по крайней мере, в конце минувшего года, когда она играла) наша команда выглядит отлично. Тренерский штаб как раз подобрал тот состав, который мог бы решать большие задачи. А что будет через год, мы предсказать не можем. Но опять же, очень важно, чтобы все ребята подошли к турниру без травм.



— Пятов, Марлос, Ярмоленко, Коноплянка моложе не станут.

— Совершенно верно. Однако за Пятова я не переживаю. Он по-прежнему номер один. Вратари на высоком уровне могут играть и до 40 лет. К сожалению, Марлос, как мне кажется, сейчас потерялся. Ярмоленко и без травмы не мог похвастать постоянной игровой практикой. Коноплянка провалился в Шахтере. Это не тот Коноплянка, которого мы привыкли видеть.



— Малиновский и Зинченко тоже не на ведущих ролях в своих клубах…

— Я не знаю, почему наставник «Аталанты» дает Малиновскому так мало времени на поле, он – футболист высокого класса. А у Зинченко свадьба на носу (смеется), вот он и перестал часто попадать в состав «Манчестер Сити». А если серьезно, то хочется верить, что к самым важным стартам сборной Украины все наши исполнители подойдут в наилучших кондициях, и мы сможем наслаждаться игрой и результатами команды Андрея Шевченко.

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