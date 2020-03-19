Йожеф САБО: «Я в шоке от нынешней ситуации»

Бывший наставник сборной Украины Йожеф Сабо считает, что оставшиеся туры в УПЛ и матчи Кубка Украины можно сыграть за полтора месяца.



— Йожеф Йожефович, скучно, когда весной нет футбола?

— Я просто в шоке от этой ситуации, наверное, как и многие украинские болельщики. Да, посещаемость у нас, мягко говоря, не на самом высоком уровне, но зрители ходят на стадионы, переживают за свои команды, а здесь раз и все закрыто. Жаль, конечно, что так сейчас сложилось.



— Как думаете, внутренние соревнования удастся завершить?

— Я оптимист. Верю, что эта эпидемия в скором времени отступит и команды доиграют сезон, ведь справедливее всего, когда места в турнирной таблице распределяются по спортивному принципу. Впереди девять туров и произойти может еще все, что угодно.



Евро перенесли на 2021 год, поэтому времени должно быть достаточно, даже с учетом того, что позволительно еще как минимум месяц подождать. Спокойно можно проводить туры каждые четыре дня. Таким образом, девять туров можно сыграть за 36 дней, плюс Кубок Украины и переходные матчи. В общем, в полтора месяца можно спокойно вложиться.



— Может, ли нынешняя пауза повлиять на расстановку сил в чемпионате?

— Трудно сказать. Наверняка, у каждого футболиста есть индивидуальные программы по поддержанию формы. Но как игроки все это будут выполнять, вопрос.



— «Шахтеру» на руку перенос Лиги Европы, ведь после нынешней паузы все команды будут, по сути, в равных условиях?

— Посмотрим. По крайней мере горняки в первом матче с «Вольфсбургом» показали, что они превосходят по классу своего оппонента. И счастье немецкой команды, что встреча в Германии завершилась только минимальной победой подопечных Луиша Каштру.