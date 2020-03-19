Марта КОСТЮК: «Это будет очень долгая подготовка к следующему турниру»

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала отмену всех турниров WTA вплоть до 7 июня.
«Это будет очень долгая подготовка к следующему турниру. Берегите себя», – написала Марта в инстаграме.
Ранее сообщалось, что организаторы перенесли Ролан Гаррос 2020 на осень, с 20 сентября по 4 октября.
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Источник — Instagram
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