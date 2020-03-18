Катарина ЗАВАЦКАЯ: «WTA ужасно нас информировала, никаких четких решений»

Женская теннисная ассоциация (WTA) объявила о приостановке турниров из-за пандемии коронавируса позже мужской, что вызвало определенные проблемы у спортсменок.

В частности, у украинки Катарины Завацкой.

Об отмене турнира в Индиан-Уэллсе: «Я была в шоке, конечно же, так как ранее никто ничего не говорил о том, что турнир могут отменить. В воскресенье вечером я думала, почему так долго делают сетку, и следила за обновлениями через интернет. Поздно вечером приходит письмо, что турнир отложен. Я сначала не поняла, что это значит, и написала, мол, просто на пару дней перенесли? И получила ответ, что он вообще отменён».

О работе WTA: Если честно, WTA ужасно нас информировала. День за днём мы ждали и ждали, что будет дальше, никаких четких решений не было, никто нам их не озвучивал, хотя уже в ATP ходили слухи, что турнира в Майами не будет. Уже на следующий день многие игроки брали билеты и улетали. Девочки, которые были уверены в этом, тоже улетели домой, а половина осталась ждать ответа, который уже все наверняка знали, топовые игроки так точно. С нами общались так, как будто мы не понимали, что происходит. Когда я спросила об этом девушку, она или организатор, или супервайзер, то она сказала, мол, откуда вы узнали, что Майами отменили? Да все давным-давно знали, Рафаэль Надаль улетел очень рано».

О ситуации на турнире в Гвадалахаре: «В WTA мне говорили, мол, лети в Гвадалахару, все нормально. В АТР с этой ситуацией сразу все выяснили, 90% игроков сразу сказали, что лучше отменить все сразу, чтобы не пришлось застревать в странах и вообще находиться в опасности. WTA же с каждым турниром отдельно обсуждали этот вопрос и потом уже сообщали нам. В тот же день Дональд Трамп объявил, что все границы будут закрыты».

«Только тогда мы купили билеты, и они были уже очень дорогие. Все игроки спешили улететь из США. Если бы раньше сказали, уточнили бы информацию, то мы бы не потратились так сильно на билеты, не было бы паники и спешки. Проблем с самим вылетом, слава Богу, не было. Мы просто очень спешили».

В среду стало известно, что WTA и ATP отменили грунтовый сезон.