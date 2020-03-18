Рональд КУМАН: «Это неприятно, но перенос Евро-2020 – правильный выбор»

Главный тренер сборной Нидерландов на первое место ставит здоровье людей

  • 18.03.2020 22:29
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Рональд КУМАН: «Это неприятно, но перенос Евро-2020 – правильный выбор»
© onsoranje.nl. Рональд Куман

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман, который возглавляет соперников сборной Украины на чемпионате Европы, прокомментировал решение исполкома УЕФА о переносе Евро-2020 на 2021 год:

«Конечно, это неприятное сообщение, но мы все понимаем, что был сделан правильный выбор. События, свидетелями которых мы стали, сделали этот выбор ожидаемым. На первом месте должно быть здоровье людей и борьба с распространением вируса.

Да, я бы хотел сыграть на Евро этим летом, но мы – реалисты и принимаем решение о переносе турнира в год. В ближайшее время мы рассмотрим варианты возвращения сборной Нидерландов в международных матчах».

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