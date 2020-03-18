ВИДЕО. Фанат достал Вест Хэм с голом Ярмоленко

Английский «Вест Хэм», в составе которого выступает 30-летний украинский вингер Андрей Ярмоленко, удовлетворил многочисленные просьбы фаната под ником stoneymaloney. Болельщик активно просил опубликовать гол Ярмоленко в ворота «Норвича».

В итоге, «Вест Хэм» сдался, опубликовав гол Ярмоленко в своем твиттере.

«Настойчивость окупается, stoneymaloney», — прокомментировали событие в «Вест Хэме».

Ярмоленко забил «Норвичу» в поединке 4-го тура АПЛ, который состоялся 31-го августа. «Вест Хэм» победил со счетом 2:0. Ярмоленко не играл за первую команду «Вест Хэма» с минувшего декабря из-за травмы бедра.