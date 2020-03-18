ВИДЕО. Фанат достал Вест Хэм с голом Ярмоленко

Английский клуб опубликовал гол украинского вингера «Норвичу» в ответ на многочисленные просьбы

  • 18.03.2020 17:58
  • 4221 просмотр
  • 4 комментария
ВИДЕО. Фанат достал Вест Хэм с голом Ярмоленко
© ФК Вест Хэм. Андрей Ярмоленко

Английский «Вест Хэм», в составе которого выступает 30-летний украинский вингер Андрей Ярмоленко, удовлетворил многочисленные просьбы фаната под ником stoneymaloney. Болельщик активно просил опубликовать гол Ярмоленко в ворота «Норвича».

В итоге, «Вест Хэм» сдался, опубликовав гол Ярмоленко в своем твиттере.

«Настойчивость окупается, stoneymaloney», — прокомментировали событие в «Вест Хэме».

Ярмоленко забил «Норвичу» в поединке 4-го тура АПЛ, который состоялся 31-го августа. «Вест Хэм» победил со счетом 2:0. Ярмоленко не играл за первую команду «Вест Хэма» с минувшего декабря из-за травмы бедра.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Вест Хэм

(11 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Barlowold
    online
      Barlowold, 18.03.2020 19:15
    0
    © УАФ– М а ф і я! , 18.03.2020 18:29
    Фаната не научили Ютубом пользоваться? Зачем морочить голову? Просто захотелось чтоб о нём поговорили...
    Так это и есть Ярмоленко
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 18.03.2020 18:42
    +2
    Че это они ударение не тудыть ставят? ЯрмолЕнка
    Ссылка
    vicktor5891
      vicktor5891, 18.03.2020 18:32
    -1
    Да это сам Ярмола на больничном развлекается
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 18.03.2020 18:29
    +5
    Фаната не научили Ютубом пользоваться? Зачем морочить голову? Просто захотелось чтоб о нём поговорили...
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 18.03.2020 18:29
    +5
    Фаната не научили Ютубом пользоваться? Зачем морочить голову? Просто захотелось чтоб о нём поговорили...
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 18.03.2020 18:42
    +2
    Че это они ударение не тудыть ставят? ЯрмолЕнка
    Ссылка
    Barlowold
    online
      Barlowold, 18.03.2020 19:15
    0
    © УАФ– М а ф і я! , 18.03.2020 18:29
    Фаната не научили Ютубом пользоваться? Зачем морочить голову? Просто захотелось чтоб о нём поговорили...
    Так это и есть Ярмоленко
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности