ВИДЕО. Фанат достал Вест Хэм с голом Ярмоленко

Английский «Вест Хэм», в составе которого выступает 30-летний украинский вингер Андрей Ярмоленко, удовлетворил многочисленные просьбы фаната под ником stoneymaloney. Болельщик активно просил опубликовать гол Ярмоленко в ворота «Норвича».
В итоге, «Вест Хэм» сдался, опубликовав гол Ярмоленко в своем твиттере.
«Настойчивость окупается, stoneymaloney», — прокомментировали событие в «Вест Хэме».
Ярмоленко забил «Норвичу» в поединке 4-го тура АПЛ, который состоялся 31-го августа. «Вест Хэм» победил со счетом 2:0. Ярмоленко не играл за первую команду «Вест Хэма» с минувшего декабря из-за травмы бедра.
Persistence pays off, @stoneymaIoney 😉#HammersRewind ⏮ pic.twitter.com/S0zRQyX61R— West Ham United (@WestHam) March 18, 2020
Источник — ФК Вест Хэм
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