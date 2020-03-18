ТАЙСОН: «Я остаюсь дома»

32-летний бразильский хавбек «Шахтера» Тайсон поддержал идею карантина в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
«Я остаюсь дома», — написал Тайсон в Instagram.
Ранее сообщалось, что в Украине были приостановлены все футбольные соревнования.
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Источник — Instagram
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А при чём здесь супертрансфер?? Игрок разве написал, что бросает Шахту как Матузалем?? Нет. Просто на время эпидемии остаётся в Бразилии. А ты дебилоид слышишь звон, да не знаешь где он Пора бы хоть немного соображать, хотя для голубого серпентария - это вряд-ли
чукча
А при чём здесь супертрансфер?? Игрок разве написал, что бросает Шахту как Матузалем?? Нет. Просто на время эпидемии остаётся в Бразилии. А ты дебилоид слышишь звон, да не знаешь где он Пора бы хоть немного соображать, хотя для голубого серпентария - это вряд-ли
чукча
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