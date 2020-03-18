ТАЙСОН: «Я остаюсь дома»

Бразильский полузащитник «Шахтера» поддержал идею карантина в связи с пандемией коронавируса

  • 18.03.2020 16:31
  • 4498 просмотров
  • 9 комментариев
ТАЙСОН: «Я остаюсь дома»
© ФК Шахтер Донецк. Тайсон

32-летний бразильский хавбек «Шахтера» Тайсон поддержал идею карантина в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

«Я остаюсь дома», — написал Тайсон в Instagram.

Ранее сообщалось, что в Украине были приостановлены все футбольные соревнования.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ya ostayus' doma!.. Eu Fico Em Casa 🏠🧉🙏🙌😁!.

Публикация от Taison Barcellos Freda (@taisonfreda7)

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Источник — Instagram

(16 голосов)

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Комментарии
    Сергей 1
      Сергей 1, 18.03.2020 17:53
    -2
    Forever_young_13, 18.03.2020 17:39
    Шубозадый дурачёк
    А при чём здесь супертрансфер?? Игрок разве написал, что бросает Шахту как Матузалем?? Нет. Просто на время эпидемии остаётся в Бразилии. А ты дебилоид слышишь звон, да не знаешь где он Пора бы хоть немного соображать, хотя для голубого серпентария - это вряд-ли
    Дебил, игрок уже фсе. До конца контакта не приедет ))) И что один Матузалем от вас сбегал? Зинченко, Нойок, Илсиньо Так что, пылеголовый, голубому экс вице-президенту Копанки привет от себя передай Ваш клуб петики и в душе, и в жизни
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 18.03.2020 17:52
    +1
    залишаюсь вдома.
    чукча
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 18.03.2020 17:50
    -2
    В Италию его. Срочно!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 18.03.2020 17:48
    0
    Ураа.
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 18.03.2020 17:39
    -2
    Сергей 1, 18.03.2020 17:07
    Короче фсе. С очередным супер трансфером вас, пылеголовые. 20 лямов в трубу )))
    Шубозадый дурачёк
    А при чём здесь супертрансфер?? Игрок разве написал, что бросает Шахту как Матузалем?? Нет. Просто на время эпидемии остаётся в Бразилии. А ты дебилоид слышишь звон, да не знаешь где он Пора бы хоть немного соображать, хотя для голубого серпентария - это вряд-ли
    Ссылка
    Сергей 1
      Сергей 1, 18.03.2020 17:07
    -5
    Короче фсе. С очередным супер трансфером вас, пылеголовые. 20 лямов в трубу )))
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 18.03.2020 16:53
    0
    digsum, 18.03.2020 16:42
    Дома это где? Успел мотнуть в Бразилию? Понятно тогда, почему Неймар точит лыжи)
    На пальме ...
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 18.03.2020 16:46
    0
    Тайсон таки слинял из Шахтёра
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 18.03.2020 16:42
    +6
    Дома это где? Успел мотнуть в Бразилию? Понятно тогда, почему Неймар точит лыжи)
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 18.03.2020 16:42
    +6
    Дома это где? Успел мотнуть в Бразилию? Понятно тогда, почему Неймар точит лыжи)
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 18.03.2020 17:52
    +1
    залишаюсь вдома.
    чукча
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 18.03.2020 17:48
    0
    Ураа.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 18.03.2020 16:53
    0
    digsum, 18.03.2020 16:42
    Дома это где? Успел мотнуть в Бразилию? Понятно тогда, почему Неймар точит лыжи)
    На пальме ...
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 18.03.2020 16:46
    0
    Тайсон таки слинял из Шахтёра
    Ссылка
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