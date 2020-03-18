Минай отправился на карантин

ФК «Минай» в начале недели прекратил тренировки в связи с последними событиями в мире, а также объявленным карантином в Украине из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Как рассказал главный тренер команды Василий Кобин, футболистов отпустили домой для соблюдения карантина. «Ребята побудут дома определенный период, - рассказал он. - Дальше все будет зависеть от ситуации. Мы все следим внимательно за новостями. Главное, чтобы пандемия прошла, все были здоровы, а дальше будем принимать решение о возобновлении тренировок или продлении карантина».

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