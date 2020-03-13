Василий КОБИН: «Шансы пройти Мариуполь и Ворсклу были бы выше»

Главный тренер «Минай» опасается встречи с «Динамо», но верит в победу

  • 13.03.2020 20:57
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Василий КОБИН: «Шансы пройти Мариуполь и Ворсклу были бы выше»
© ФК Минай. Василий Кобин

Главный тренер ФК «Минай» Василий Кобин прокомментировал результаты жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины. Напомним, что закарпатской команде на этой стадии выпало играть с киевским «Динамо».
 
«Мы уважаем «Динамо», это сильный соперник. Но поскольку это полуфинал Кубка и остается всего один шаг до финала, то мы отдадим все силы для победы. Шансы есть, и с такими командами можно бороться. Да, если сравнивать их в процентах, то они невелики. Они были бы больше, если бы мы играли с «Мариуполем» или «Ворсклой». Но в футболе, как и в любом спорте - шансы есть всегда и с любым соперником».
 
По словам тренера, на такую ​​команду его футболистам не надо настраиваться лишний раз: «Для меня лично «Динамо» - это всегда принципиальный соперник. Но думаю такой он и для наших ребят. Ведь цена победы велика, все хотят сыграть в финале и никто не хочет отдавать этот шанс».
 
Кстати, последний раз против «Динамо» в качестве игрока Кобин играл как раз 31 октября 2018-го в составе «Миная» в памятном матче 1/8 финала. «Помню ли тот матч? Да, тогда был игроком и выполнял указания тренера, сейчас я тренер и это совсем другое. Посмотрим, будем выбирать свою стратегию на игру и постараемся продемонстрировать достойный футбол», - отметил он.
 
Матч состоится 15 апреля на «Минай-Арене».

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Источник — ФК Минай

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