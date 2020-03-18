ВИДЕО. Бущан принял участие в челлендже Оставайся дома

Вратарь киевского «Динамо» Георгий Бущан принял участие в челлендже «Оставайся дома», условиями которого является чеканка рулона туалетной бумаги.
Бущан отлично справился с заданием и передал эстафету Никите Бурде, Ивану Пироженко, Виктору Вацко, Роману Бебеху и Игорю Цыганыку.
Смотрите также: ВИДЕО. Костюк понабивала туалетной бумагой, приняв вызов Свитолиной
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.