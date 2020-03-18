Александр РЫБКА: «Посещают мысли вернуться в Украину»

Украинский вратарь «Сабаила» – о ситуации с коронавирусом

  • 18.03.2020 10:20
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Александр РЫБКА: «Посещают мысли вернуться в Украину»
© Fanatik. Александр Рыбка

32-летний экс-голкипер сборной Украины Александр Рыбка, выступающий за азербайджанский «Сабаил», прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса.

«Тренироваться нам запретили, поэтому все сидим дома. Проходили ли какие-то процедуры в клубе? Нет, ничего такого не было. Нам лишь посоветовали меньше выходить на улицу. 

В бытовом плане ситуация такая же, как сейчас в Украине: все закрыто. Аэропорт с горем пополам пока работает, хотя говорят, что еще день-два - и перестанет функционировать вовсе. Рестораны, кафе - все закрывается. Маркеты, заправки и аптеки работают в стандартном режиме. Есть ли какой-то дефицит? Я его не заметил, в маркетах есть абсолютно все. 

Как живется в карантине? Плохо, конечно. Сидишь дома, фактически привязанный к дивану. На месте всегда сидеть сложно. Правда, в мире сейчас все находятся в подобной ситуации. Хотелось бы, чтобы это уже скорее прекратилось. 

Были ли мысли вернуться в Украину? Конечно же, они меня посещают. Хочется быть дома рядом с семьей. Однако как это сделать, честно говоря, я на данный момент не понимаю», - сказал Рыбка.

Напомним, ранее исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение о приостановке всех футбольных соревнований на территории страны.

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Источник — Footboom

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