Товарищеские матчи Украины с Францией и Польшей состоятся в начале июня

Запланированные на конец марта поединки переносятся на начало лета

  • 17.03.2020 17:01
  • 303 просмотра
  • 1 комментарий
Товарищеские матчи Украины с Францией и Польшей состоятся в начале июня
© УАФ

УЕФА планирует, что товарищеские матчи сборных, которые должны были состояться в конце марта, будут сыграны в начале июня. Если ситуация с коронавирусом нормализуется, поединки будут сыграны. Нужно ждать дальнейших рекомендаций УЕФА.

Cборная Украины должна была в конце марта сыграть с Францией и Польшей.

Напомним, что на заседании УЕФА было принято решение о переносе Евро-2020 на 2021-й год. Планируется, что национальные чемпионаты будут доиграны в июне.

Финал Лиги чемпионов состоится 27 июня, а финал Лиги Европы – 24 июня.

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Источник — УЕФА

(1 голос)

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Комментарии
    UKRAINE FAN
      UKRAINE FAN, 17.03.2020 17:30
    0
    евро не будет зачем мешать доигрывать чемпионаты?
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 17.03.2020 17:30
    0
    евро не будет зачем мешать доигрывать чемпионаты?
    Ссылка
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