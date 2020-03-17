Товарищеские матчи Украины с Францией и Польшей состоятся в начале июня

УЕФА планирует, что товарищеские матчи сборных, которые должны были состояться в конце марта, будут сыграны в начале июня. Если ситуация с коронавирусом нормализуется, поединки будут сыграны. Нужно ждать дальнейших рекомендаций УЕФА.

Cборная Украины должна была в конце марта сыграть с Францией и Польшей.

Напомним, что на заседании УЕФА было принято решение о переносе Евро-2020 на 2021-й год. Планируется, что национальные чемпионаты будут доиграны в июне.

Финал Лиги чемпионов состоится 27 июня, а финал Лиги Европы – 24 июня.