Александер ЧЕФЕРИН: «Перенос Евро-2020 обходится УЕФА дорогой ценой»

Руководство УЕФА официально объявило о переносе Евро-2020, которое состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года из-за чрезвычайной ситуации с пандемией коронавируса. Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал о решении, принятом на заседании Исполкома УЕФА:

«Мы находимся у руля спорта, которым живет и дышит огромное количество людей, который был подавлен этим невидимым и быстро движущимся противником. Именно в такие моменты футбольное сообщество должно проявить ответственность, единство, солидарность и альтруизм.

Здоровье болельщиков, персонала и игроков должно быть нашим приоритетом номер один, и в этом духе УЕФА представил ряд вариантов, чтобы соревнования могли благополучно завершиться в этом сезоне. Я горжусь реакцией моих коллег по европейскому футболу. Был настоящий дух сотрудничества, и все понимали, что им приходится жертвовать чем-то, чтобы достичь наилучшего результата.

Было важно, чтобы как руководящий орган европейского футбола УЕФА возглавил процесс и принес самую большую жертву. Перенос Евро-2020 обходится УЕФА дорогой ценой, но мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить жизненно важное финансирование для широких масс, женщин. На футбол и на развитие игры в наших 55 странах это никак не повлияет. Наша цель – принести прибыль в пользу европейского футбола в целом.

Футбол – это воодушевляющая и мощная сила в обществе. Мысль о праздновании общеевропейского фестиваля футбола на пустых стадионах с пустынными фан-зонами, в то время как континент находится в изоляции, – безрадостная, и мы не могли с ней согласиться, отмечая 60-летие чемпионата.

Детали будут проработаны в ближайшие недели, но основные принципы были согласованы, и это важный шаг вперед. Мы все показали, что являемся ответственными лидерами. Мы продемонстрировали солидарность и единство. Цель больше прибыли. Мы достигли этого сегодня. Я хотел бы поблагодарить ФИФА и ее президента Джанни Инфантино, который заявил, что сделает все возможное, чтобы этот новый календарь заработал. Перед лицом этого кризиса футбол показал себя с открытостью, солидарностью и терпимостью».