КОНМЕБОЛ перенес Копа Америка с 2020 на 2021 год из-за коронавируса

Главное соревнование Южной Америки должно пройти в Аргентине и Колумбии

  • 17.03.2020 15:38
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КОНМЕБОЛ перенес Копа Америка с 2020 на 2021 год из-за коронавируса
© Twitter

КОНМЕБОЛ принял решение перенести Копа Америка с 2020 на 2021 год в связи с пандемией коронавируса.

Планировалось, что главное соревнование Южной Америки пройдет в Аргентине и Колумбии с 12 июня по 12 июля 2020 года.

Ранее УЕФА принял решение перенести Евро-2020 на один год и провести его с 11 июня по 11 июля 2021 года.

 
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Источник — Globoesporte

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