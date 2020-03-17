КОНМЕБОЛ перенес Копа Америка с 2020 на 2021 год из-за коронавируса

КОНМЕБОЛ принял решение перенести Копа Америка с 2020 на 2021 год в связи с пандемией коронавируса.
Планировалось, что главное соревнование Южной Америки пройдет в Аргентине и Колумбии с 12 июня по 12 июля 2020 года.
Ранее УЕФА принял решение перенести Евро-2020 на один год и провести его с 11 июня по 11 июля 2021 года.
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Источник — Globoesporte
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