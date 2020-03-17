Президент ПФЛ: «Планируем завершить чемпионаты согласно календарю»

Сергей Макаров подробно рассказал о вариантах продолжения соревнований в Первой и Второй лигах

  • 17.03.2020 11:42
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Президент ПФЛ: «Планируем завершить чемпионаты согласно календарю»
© ПФЛ. Сергей Макаров

Президент ПФЛ Сергей Макаров рассказал в программе «Украина футбольная» о возможных вариантах продолжения Первой и Второй лиги. Напомним, что сегодня главный футбольный орган Европы обсудит план действий в условиях пандемии коронавируса.
 
- Сергей, 17 марта Исполком УЕФА примет решение о судьбе национальных чемпионатов. Какова ситуация на данный момент?
- К сожалению, ситуация с коронавирусом развивается очень стремительно. Наверное, даже быстрее, чем мы, чиновники, успеваем принимать решения. 17 марта ожидаем видеоконференцию с участием УЕФА и 55 национальных ассоциаций, на которой обсудят текущее состояние дел. Коронавирус сейчас отнимает много жизней людей по всему миру. К сожалению, этот вирус уже добрался до нашей страны. Ждем новостей от УЕФА и от УАФ.
 
- Если Исполком УАФ не позволит начать весеннюю часть сезона, какие будут варианты продолжения чемпионата?
- 17 марта будет принято ключевое решение. Понимаем, что на данный момент почти половина регионов Украины закрыты, по всей стране введен карантин. В такой ситуации неправильно продолжать футбольные соревнования. Все команды не смогут принять участие, календарь придется «ломать». Например, кто-то уедет на игру, а кто-то не сможет организовать проведение матча дома.
 
Мы готовимся к любому развитию событий. Просчитали все возможные варианты с календарем. Надеемся, что если чемпионат приостановят, то он все же будет продлен через некоторое время, когда пройдет наиболее острая фаза эпидемии. Нам нужно 13 игровых дней: 11 туров регулярного чемпионата и две даты на матчи плей-офф между командами Первой и Второй лиг.
 
Если придется заканчивать соревнования в конце июня, то в таком случае необходимо начать весеннюю часть не позднее, чем шестого мая. Это крайне дата возобновления соревнований. Надеюсь, что карантин закончится где-то после 19 апреля, когда все будут праздновать Пасху. Понимаем, что в этот день проходят массовые мероприятия и логично продолжить ограничивающие нормы до сих пор, чтобы избежать вспышки эпидемии.
 
В таком случае, если весенняя часть сезона начнется 25-26 апреля, то комфортно сможем завершить наши соревнования до 14 июня. Время у нас есть, поэтому будем надеяться на лучшее. Планируем, что чемпионаты под эгидой ПФЛ будут завершены согласно календарю.

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Источник — ПФЛ

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