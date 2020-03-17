Владислав КАБАЕВ: «С Шахтером нужно было набирать очки»

Нападающий луганской «Зари» Владислав Кабаев о прошедшей встрече с донецким «Шахтером» (1:0).

- После победы над «Шахтером» тренерский штаб дал нам два выходных дня. Наберемся сил, эмоций. Плюс игра была сложная. Важно восстановиться и набраться сил к следующему матчу, если чемпионат продолжат.

Все в турнирной таблице идут рядом, поэтому нам нужно было набирать очки во встрече с «горняками». Мечтаем оставаться на втором месте. Пока что эту задачу выполняем. На втором этапе каждая игра будет как финал. Обыграть лидера чемпионата – дорогого стоит.

Рад за Богдана Михайличенко, который забил гол и помог нам победить. Разговариваем с ним перед каждой игрой, и он постоянно спрашивает, когда же придет тот момент, когда я отдам голевую передачу или забью. Вот, к счастью, этот момент настал.

- Есть ли какие-то дополнительные меры в команде, для предотвращения пандемии коронавируса?

- Нам выдают маски, когда куда-то едем или летим. Говорили, что нужно отнестись серьезнее к своему здоровью. Пытаемся эту ситуацию непростую отпустить и привнести больше юмора. Например, здороваемся локтями (улыбается). Дай Бог, нас этот вирус не заденет.

- Как играется при пустых трибунах?

- На матчи с лидерами чемпионата в Запорожье ходят. Уверен, было бы много зрителей. Хотелось их увидеть на трибунах, но все мы понимаем, что сейчас происходит в мире. Без болельщиков не те эмоции. Однако, когда выигрываешь, уже не думаешь о том, есть кто-то на трибунах или же нет. Эмоции в любом случае положительные от победы. Хочу сказать спасибо болельщикам, которые были за стадионом и поддерживали нас. Мы слышали их. Конечно, хочется, чтобы болельщики были на трибунах. Этого не хватает.