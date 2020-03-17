Владислав КАБАЕВ: «С Шахтером нужно было набирать очки»

Футболист «Зари» доволен победой над донецким клубом (1:0)

  • 17.03.2020 10:24
  • 254 просмотра
  • 0 комментариев
Владислав КАБАЕВ: «С Шахтером нужно было набирать очки»
© ФК Заря Луганск. Владислав Кабаев

Нападающий луганской «Зари» Владислав Кабаев о прошедшей встрече с донецким «Шахтером» (1:0).

- После победы над «Шахтером» тренерский штаб дал нам два выходных дня. Наберемся сил, эмоций. Плюс игра была сложная. Важно восстановиться и набраться сил к следующему матчу, если чемпионат продолжат.

Все в турнирной таблице идут рядом, поэтому нам нужно было набирать очки во встрече с «горняками». Мечтаем оставаться на втором месте. Пока что эту задачу выполняем. На втором этапе каждая игра будет как финал. Обыграть лидера чемпионата – дорогого стоит.

Рад за Богдана Михайличенко, который забил гол и помог нам победить. Разговариваем с ним перед каждой игрой, и он постоянно спрашивает, когда же придет тот момент, когда я отдам голевую передачу или забью. Вот, к счастью, этот момент настал.

- Есть ли какие-то дополнительные меры в команде, для предотвращения пандемии коронавируса?
- Нам выдают маски, когда куда-то едем или летим. Говорили, что нужно отнестись серьезнее к своему здоровью. Пытаемся эту ситуацию непростую отпустить и привнести больше юмора. Например, здороваемся локтями (улыбается). Дай Бог, нас этот вирус не заденет.

- Как играется при пустых трибунах?
- На матчи с лидерами чемпионата в Запорожье ходят. Уверен, было бы много зрителей. Хотелось их увидеть на трибунах, но все мы понимаем, что сейчас происходит в мире. Без болельщиков не те эмоции. Однако, когда выигрываешь, уже не думаешь о том, есть кто-то на трибунах или же нет. Эмоции в любом случае положительные от победы. Хочу сказать спасибо болельщикам, которые были за стадионом и поддерживали нас. Мы слышали их. Конечно, хочется, чтобы болельщики были на трибунах. Этого не хватает.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Заря

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности