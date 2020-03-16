Милевский против Вернидуба. Динамо Брест и Шахтер сыграют в Кубке Беларуси

Команды встретятся в полуфинале национального кубка

  • 16.03.2020 22:03
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Милевский против Вернидуба. Динамо Брест и Шахтер сыграют в Кубке Беларуси
© ФК Динамо-Брест. Артем Милевский

Сегодня состоялась жеребьевка полуфинала Кубка Беларуси по футболу. «Динамо» Брест Артема Милевского  и Александра Нойка сыграет с солигорским «Шахтером» Юрия Вернидуба.

Первый матч пройдет 8 апреля, ответный – 29 апреля.

В четвертьфинале «Динамо» Брест обыграл «Ислочь» в серии пенальти.

В начале марта «Динамо» Брест и «Шахтер» Солигорск уже встречались в матче за Суперкубок Беларуси. Милевский и компания победили со счетом 2:0.

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Источник — ФК Динамо-Брест

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