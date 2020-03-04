Динамо Брест Милевского выиграл Суперкубок Беларуси

На счету украинского форварда – ассист и удаление

  • 04.03.2020 21:06
  • 3147 просмотров
  • 7 комментариев
Динамо Брест Милевского выиграл Суперкубок Беларуси
© ФК Динамо-Брест. Артем Милевский

«Динамо» Брест стал обладателем Суперкубка Беларуси-2020. Команда Артема Милевского, Евгения Хачериди и Александра Нойка обыграла «Шахтер» Солигорск Юрий Вернидуба со счетом 2:0.

Милевский стал одним из главных действующих лиц матча. На 30-й минуте он ассистировал Павлу Савицкому, когда тот сделал счет 2:0:

А на 49-й минуте Милевский получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Другой украинец, Александр Нойок, также вышел на поле с первых минут. На 76-й минуте он получил желтую карточку, а на 81-й минуте был заменен.

Евгений Хачериди провел весь матч на скамейке запасных.

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Источник — Sport.ua

(15 голосов)

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Комментарии
    yushkovvasiliy
    online
      yushkovvasiliy, 04.03.2020 21:50
    0
    Новая фишка взорвала интернет — теперь что бы накачать мышцы и убрать лишний жир теперь можно без спорта и диет, просто надел и забыл. Опробовал лично и результат удивил уже через пару дней, вот сами почитайте если интересно---- https://t1p.de/ydrc
    Ссылка
    Владислав Шимко
      Владислав Шимко, 04.03.2020 21:34
    +3
    Ну на нормальной ноте хоть завершит карьеру, а то после дк сплошной залёт был
    Ссылка
    Liverpool
    online
      Liverpool, 04.03.2020 21:27
    -2
    markten1984, 04.03.2020 21:24
    Хачериди даже в Бресте на замене сидит.Наверное в Греции где есть все наелся парень
    Не на замене, а на подхвате у Мили, с ящиком Бифитера
    Ссылка
    Liverpool
    online
      Liverpool, 04.03.2020 21:25
    -2
    Пи...ць теперь Миля до лета не просохнет...
    Ссылка
    markten1984
    online
      markten1984, 04.03.2020 21:24
    -1
    Хачериди даже в Бресте на замене сидит.Наверное в Греции где есть все наелся парень
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 04.03.2020 21:22
    -5
    Вернидуб расскажет это просто чемпионат белорусии на голову сильнее УПЛ
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 04.03.2020 21:11
    +4
    Феєрив по повній: і пас гольовий віддав, і вилучення заслужив і супер кубок виграв Вітання!
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 04.03.2020 21:11
    +4
    Феєрив по повній: і пас гольовий віддав, і вилучення заслужив і супер кубок виграв Вітання!
    Ссылка
    Владислав Шимко
      Владислав Шимко, 04.03.2020 21:34
    +3
    Ну на нормальной ноте хоть завершит карьеру, а то после дк сплошной залёт был
    Ссылка
    yushkovvasiliy
    online
      yushkovvasiliy, 04.03.2020 21:50
    0
    Новая фишка взорвала интернет — теперь что бы накачать мышцы и убрать лишний жир теперь можно без спорта и диет, просто надел и забыл. Опробовал лично и результат удивил уже через пару дней, вот сами почитайте если интересно---- https://t1p.de/ydrc
    Ссылка
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