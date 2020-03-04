Динамо Брест Милевского выиграл Суперкубок Беларуси

«Динамо» Брест стал обладателем Суперкубка Беларуси-2020. Команда Артема Милевского, Евгения Хачериди и Александра Нойка обыграла «Шахтер» Солигорск Юрий Вернидуба со счетом 2:0.
Милевский стал одним из главных действующих лиц матча. На 30-й минуте он ассистировал Павлу Савицкому, когда тот сделал счет 2:0:
А на 49-й минуте Милевский получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
Другой украинец, Александр Нойок, также вышел на поле с первых минут. На 76-й минуте он получил желтую карточку, а на 81-й минуте был заменен.
Евгений Хачериди провел весь матч на скамейке запасных.
Источник — Sport.ua
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