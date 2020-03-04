Милевский удален в матче за Суперкубок Беларуси

Сегодня «Динамо» Брест Артема Милевского, Евгения Хачериди и Александра Нойка в матче за Суперкубок Беларуси играли против солигорского «Шахтера» Юрия Вернидуба.

На 49-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален Милевский. К тому моменту его команда уже вела в счете 2:0.

Ранее Милевский стал вице-капитаном «Динамо» Брест.