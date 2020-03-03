Украинский форвард Артем Милевский стал вице-капитаном брестского «Динамо» на сезон 2020.
Капитаном назначен Олег Веретило, вице-капитанами будут Милевский и Сергей Кисляк.
Брестское «Динамо» стало чемпионом Беларуси 2019 года. За команду ныне выступают три украинца: Артем Милевский, Евгений Хачериди и Александр Нойок.
⚽ Игроки и тренерский штаб "Динамо-Брест" выбрали капитанов на сезон-2020. #fcdb1960— FC Dynamo Brest (@dynamobrest) March 3, 2020
Выходить на матчи с капитанской повязкой будет Олег Веретило. Вице-капитанами станут Сергей Кисляк и Артём Милевский. pic.twitter.com/eb4EBIkHIv
Источник — ФК Динамо-Брест
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