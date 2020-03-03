Милевский стал вице-капитаном брестского Динамо

За команду из Беларуси ныне выступают три украинца

  • 03.03.2020 14:19
  • 947 просмотров
  • 6 комментариев
Милевский стал вице-капитаном брестского Динамо
© ФК Динамо Брест. Артем Милевский

Украинский форвард Артем Милевский стал вице-капитаном брестского «Динамо» на сезон 2020.

Капитаном назначен Олег Веретило, вице-капитанами будут Милевский и Сергей Кисляк.

Брестское «Динамо» стало чемпионом Беларуси 2019 года. За команду ныне выступают три украинца: Артем Милевский, Евгений Хачериди и Александр Нойок.

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Источник — ФК Динамо-Брест

(3 голоса)

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Комментарии
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 03.03.2020 15:19
    -1
    Forever_young_13, 03.03.2020 15:17
    * Ветка про ДБ
    Ветка про Милю который бухал и в ДК, и в ДБ
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 03.03.2020 15:17
    0
    Forever_young_13, 03.03.2020 15:16
    Малыш. Ты страдаешь слабоумием Ветка про ДК. При чём здесь Шахта??
    * Ветка про ДБ
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 03.03.2020 15:16
    -2
    Zport., 03.03.2020 15:05
    Ты бы лучше рассказал про орловско-колорадскую команду, в которой массово кормят игроков допингом, а потом выгоняют из клуба
    Малыш. Ты страдаешь слабоумием Ветка про ДК. При чём здесь Шахта??
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 03.03.2020 15:05
    0
    Forever_young_13, 03.03.2020 15:01
    Верните алкаша в допинговую помойку. Надо алкогольно усиляться
    Ты бы лучше рассказал про орловско-колорадскую команду, в которой массово кормят игроков допингом, а потом выгоняют из клуба
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 03.03.2020 15:01
    -3
    Верните алкаша в допинговую помойку. Надо алкогольно усиляться
    Ссылка
    Vitaliy Kuzuniy
      Vitaliy Kuzuniy, 03.03.2020 14:58
    0
    Такого казака упустили!!
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 03.03.2020 15:17
    0
    Forever_young_13, 03.03.2020 15:16
    Малыш. Ты страдаешь слабоумием Ветка про ДК. При чём здесь Шахта??
    * Ветка про ДБ
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 03.03.2020 15:05
    0
    Forever_young_13, 03.03.2020 15:01
    Верните алкаша в допинговую помойку. Надо алкогольно усиляться
    Ты бы лучше рассказал про орловско-колорадскую команду, в которой массово кормят игроков допингом, а потом выгоняют из клуба
    Ссылка
    Vitaliy Kuzuniy
      Vitaliy Kuzuniy, 03.03.2020 14:58
    0
    Такого казака упустили!!
    Ссылка
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