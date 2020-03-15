Милевский и Нойок помогли Динамо-Брест выйти в полуфинал Кубка Беларуси

Состоялся ответный поединок 1/4 финала Кубка Беларуси по футболу, в котором «Динамо-Брест» в серии пенальти одолело «Ислочь». Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 0:0.

Украинский футболисты «Динамо-Брест» Артем Милевский и Александр Нойок вышли на поле в стартовом составе «Динамо-Брест». Милевский на 90-й минуте был заменен на Кривеца, Нойок провел полный матч, реализовав свой удар в послематчевой серии пенальти.

«Ислочь» — «Динамо-Брест» — 0:0, по пенальти 3:5 (первый матч 0:0)

«Ислочь»: Хаткевич, Папуш, Концевой, Рыбак, Янушкевич, Глинский (Краснов, 84), Стивен, Патоцкий (Лисовский, 90), Цвейба, Макась, Януш.

«Динамо-Брест»: Игнатович, Витус (Печенин, 90), Павловец, Кики, Милевский (Кривец, 90), Гордейчук (Шевченко, 78), Бакай (Лаптев, 59), Кисляк, Нойок, Быков, Юзепчук.

Предупреждения: Макась (15), Папуш (39), Бакай (51), Кисляк (63), Хаткевич (90), Быков (90), Печенин (90).

Ранее в полуфинал Кубка Беларуси вышел солигорский «Шахтер» под руководством украинского тренера Юрия Вернидуба.