Шахтер Вернидуба вышел в полуфинал кубка Беларуси

В субботу, 14 марта, Шахтер Солигорск на своем поле обыграл Торпедо со счетом 2:0 и вышел в полуфинал кубка Беларуси. Первая игра завершилась также со счетом 1:0 в пользу команды Юрия Вернидуба.

После матча украинский наставник остался доволен результатом: «Игру немножко погода испортила. Первый тайм можно разделить на два этапа. Первые 20 минут прошли с нашим преимуществом, атаковали. А потом за счет того, что ветер был в нашу сторону где-то подсели, «Торпедо» подало подряд пять угловых. А если есть в команде подающий игрок, он исполняет опасно. Тем не менее, мы выстояли.

А во втором тайме, я думаю, было полное территориальное и игровое преимущество. Забили два мяча, могли забить гораздо больше. Просто не хватило мастерства в исполнении этих моментов».