Плей-офф! Франков предложил формулу, по которой можно завершить сезон УПЛ

Украинский спортивный журналист Артем Франков предложил формулу, по которой можно закончить сезон УПЛ, которому грозит пандемия коронавируса:

«Вот как по-хорошему нужно поступить с нашим чемпионатом. Считайте официальным предложением!

1. Остановить. Понятно почему или дополнительно объяснять?

2. Ключевые показатели – результаты первого этапа.

3. На конец апреля – начало мая назначить трёхэтапный плей-офф. Сначала команды с 6-го по 3-е место по жребию (слепому) из одного матча сыграют своего рода четвертьфиналы. Затем они опять-таки по жребию (слепому) сразятся в полуфиналах с первыми двумя командами (возможно, из двух матчей). И, наконец, финал.

4. Плей-оффами определить и входы/выходы в лигах.

Не идеальный вариант? Всяко лучше, чем <.....> без зрителей. Будут недовольные? А как же гражданский долг и общественные интересы?!

Федерация футбола, жду ответственных и волевых решений. Да вообще скажите хоть что-нибудь, вы же как в рот дезинфицирующую жидкость набрали!»