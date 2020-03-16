Плей-офф! Франков предложил формулу, по которой можно завершить сезон УПЛ

Украинский спортивный журналист Артем Франков предложил формулу, по которой можно закончить сезон УПЛ, которому грозит пандемия коронавируса:
«Вот как по-хорошему нужно поступить с нашим чемпионатом. Считайте официальным предложением!
1. Остановить. Понятно почему или дополнительно объяснять?
2. Ключевые показатели – результаты первого этапа.
3. На конец апреля – начало мая назначить трёхэтапный плей-офф. Сначала команды с 6-го по 3-е место по жребию (слепому) из одного матча сыграют своего рода четвертьфиналы. Затем они опять-таки по жребию (слепому) сразятся в полуфиналах с первыми двумя командами (возможно, из двух матчей). И, наконец, финал.
4. Плей-оффами определить и входы/выходы в лигах.
Не идеальный вариант? Всяко лучше, чем <.....> без зрителей. Будут недовольные? А как же гражданский долг и общественные интересы?!
Федерация футбола, жду ответственных и волевых решений. Да вообще скажите хоть что-нибудь, вы же как в рот дезинфицирующую жидкость набрали!»
Источник — Telegram
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Шахтер - чемпион
Колос - нах
остальные четвето в плей-оф разыгрывают места со 2 по 5
так ваше идиотское величество устроит？
в идеале, конечно, лучше доиграть, даже после возможного вынужденного перерыва, чемп до конца в сооиветствии с регламентом и очередностью встреч
а вдруг времени уже не будет. тогда как？с Шахтером понятно - он чемпион. а остальные？
идея с плей-оф не так уж и глупа. правда несколько не в таком виде, как это чудо себе нафантазировало
За такой схемой условное 6е место может за 4 матча стать чемпионом (достаточно упираться в ноль и быть удачливым по пенальти.
Это какой то урезанный кубок лиги получится а не чемпионат.
На мой взгляд признать результаты первой части сезона (22 тура когда все сыграли со всеми итогом чемпионата да и все)
в идеале, конечно, лучше доиграть, даже после возможного вынужденного перерыва, чемп до конца в сооиветствии с регламентом и очередностью встреч
а вдруг времени уже не будет. тогда как？с Шахтером понятно - он чемпион. а остальные？
идея с плей-оф не так уж и глупа. правда несколько не в таком виде, как это чудо себе нафантазировало
За такой схемой условное 6е место может за 4 матча стать чемпионом (достаточно упираться в ноль и быть удачливым по пенальти.
Это какой то урезанный кубок лиги получится а не чемпионат.
На мой взгляд признать результаты первой части сезона (22 тура когда все сыграли со всеми итогом чемпионата да и все)
Мы от Пенисофф ТВ. Но предложенный вариант ничем не лучше с точки зрения заангажированности журналиста под конкретный клуб
Мы от Пенисофф ТВ. Но предложенный вариант ничем не лучше с точки зрения заангажированности журналиста под конкретный клуб
За такой схемой условное 6е место может за 4 матча стать чемпионом (достаточно упираться в ноль и быть удачливым по пенальти.
Это какой то урезанный кубок лиги получится а не чемпионат.
На мой взгляд признать результаты первой части сезона (22 тура когда все сыграли со всеми итогом чемпионата да и все)
За такой схемой условное 6е место может за 4 матча стать чемпионом (достаточно упираться в ноль и быть удачливым по пенальти.
Это какой то урезанный кубок лиги получится а не чемпионат.
На мой взгляд признать результаты первой части сезона (22 тура когда все сыграли со всеми итогом чемпионата да и все)
За такой схемой условное 6е место может за 4 матча стать чемпионом (достаточно упираться в ноль и быть удачливым по пенальти.
Это какой то урезанный кубок лиги получится а не чемпионат.
На мой взгляд признать результаты первой части сезона (22 тура когда все сыграли со всеми итогом чемпионата да и все)
в идеале, конечно, лучше доиграть, даже после возможного вынужденного перерыва, чемп до конца в сооиветствии с регламентом и очередностью встреч
а вдруг времени уже не будет. тогда как？с Шахтером понятно - он чемпион. а остальные？
идея с плей-оф не так уж и глупа. правда несколько не в таком виде, как это чудо себе нафантазировало
в идеале, конечно, лучше доиграть, даже после возможного вынужденного перерыва, чемп до конца в сооиветствии с регламентом и очередностью встреч
а вдруг времени уже не будет. тогда как？с Шахтером понятно - он чемпион. а остальные？
идея с плей-оф не так уж и глупа. правда несколько не в таком виде, как это чудо себе нафантазировало
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