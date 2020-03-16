Плей-офф! Франков предложил формулу, по которой можно завершить сезон УПЛ

Спортивный журналист советует провести 1/4 финала, 1/2 финала и финал

  • 16.03.2020 14:45
  • 3910 просмотров
  • 29 комментариев
Плей-офф! Франков предложил формулу, по которой можно завершить сезон УПЛ
© gordonua.com. Артем Франков

Украинский спортивный журналист Артем Франков предложил формулу, по которой можно закончить сезон УПЛ, которому грозит пандемия коронавируса:

«Вот как по-хорошему нужно поступить с нашим чемпионатом. Считайте официальным предложением!

1. Остановить. Понятно почему или дополнительно объяснять?

2. Ключевые показатели – результаты первого этапа.

3. На конец апреля – начало мая назначить трёхэтапный плей-офф. Сначала команды с 6-го по 3-е место по жребию (слепому) из одного матча сыграют своего рода четвертьфиналы. Затем они опять-таки по жребию (слепому) сразятся в полуфиналах с первыми двумя командами (возможно, из двух матчей). И, наконец, финал.

4. Плей-оффами определить и входы/выходы в лигах.

Не идеальный вариант? Всяко лучше, чем <.....> без зрителей. Будут недовольные? А как же гражданский долг и общественные интересы?!

Федерация футбола, жду ответственных и волевых решений. Да вообще скажите хоть что-нибудь, вы же как в рот дезинфицирующую жидкость набрали!»

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Комментарии
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 16.03.2020 15:53
    0
    Forever_young_13, 16.03.2020 15:48
    Придурошное. Я понимаю твоё отмороженное и кретиноидное желание видеть голубых на первом месте любым способом. Только прошли времена Гриши Грызунка. Вот тот бы мог сделать всё, чтобы шубный клуб сделать грязным чемпионом
    хочешь мое мнение по 1 шестерке？
    Шахтер - чемпион
    Колос - нах
    остальные четвето в плей-оф разыгрывают места со 2 по 5
    так ваше идиотское величество устроит？
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 16.03.2020 15:52
    0
    Т. Артём, 16.03.2020 15:50
    Я как понимаю это официальная позиция клуба. Если ее озвучил работник динамо
    Косоглазый не работник динамко. Он журнаГлист и имеет привычку знатно отлизывать шубные жопы
    Ссылка
    Т. Артём
      Т. Артём, 16.03.2020 15:50
    +1
    Я как понимаю это официальная позиция клуба. Если ее озвучил работник динамо
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 16.03.2020 15:48
    +2
    Муґунот Уух, 16.03.2020 15:40
    только эпический талпайоп мог написать подобный комментарий.
    в идеале, конечно, лучше доиграть, даже после возможного вынужденного перерыва, чемп до конца в сооиветствии с регламентом и очередностью встреч
    а вдруг времени уже не будет. тогда как？с Шахтером понятно - он чемпион. а остальные？
    идея с плей-оф не так уж и глупа. правда несколько не в таком виде, как это чудо себе нафантазировало
    Придурошное. Я понимаю твоё отмороженное и кретиноидное желание видеть голубых на первом месте любым способом. Только прошли времена Гриши Грызунка. Вот тот бы мог сделать всё, чтобы шубный клуб сделать грязным чемпионом
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 16.03.2020 15:47
    +1
    Воу! Верх объективности и справедливости! Прям чувствуется что человек ни разу ни за Динамо. Ведь каждый пункт кроме первого выгоден ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО Динамо и Колосу. Но за Колос Франков вроде особо не топил ранее.
    Ссылка
    D.Lanskoy
    online
      D.Lanskoy, 16.03.2020 15:46
    +3
    shwed23, 16.03.2020 15:01
    Этот вариант мягко говоря стремный.
    За такой схемой условное 6е место может за 4 матча стать чемпионом (достаточно упираться в ноль и быть удачливым по пенальти.
    Это какой то урезанный кубок лиги получится а не чемпионат.
    На мой взгляд признать результаты первой части сезона (22 тура когда все сыграли со всеми итогом чемпионата да и все)
    Если Евро-20 не перенесут, всем чемпионатам придется немного сжаться. В этом случае, разыграть плей-офф быстрее и, наверное, честнее, чем отменить все матчи. Нет ничего необычного в плей-офф, его разыгрывают за места в ЛЧ и ЛЕ в Нидерландах, и команда, занявшая 6 место, может побороться за путевку в Лигу чемпионов, и даже вроде такое было, что проходила (Гронинген, если не ошибаюсь). С другой стороны, Шахтер уже почти чемпион, и было бы нечестно, чтобы его большой отрыв просто так обнулили и дали шанс прежде всего Динамо. Если уже придется обрезать чемпионат, то я бы предложил другую схему: провести черту как есть с этим матчем, Шахтер объявить чемпионом, устроить плей-офф за Лигу Чемпионов между Зарей и Динамо, набравшим одинаковое количество очков, Десна - 4 место и Лига Европы и плей-офф между Колосом и Александрией за вакантное 5 место для Лиги Европы, если понадобится определить таковое по результатам Кубка Украины. Я как болельщик Динамо считаю нечестным давать Динамо шанс на чемпионство в плей-оффе - не заслужили, и закончи они чемпионат как обычно, я даже не был бы уверен, что они бы и 2 место удержали.
    Ссылка
    8number
    online
      8number, 16.03.2020 15:45
    +2
    Не пойму в чем проблема: евро отменяют , считай уже факт. Вместо него команды доигрывают чемпионаты , еврокубки. Все счастливы.
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 16.03.2020 15:44
    +2
    Один матч це завжди випадок!Не дарма ж матчі плей-оф в НБА чи НХЛ проводять з декількох матчів,аби цього уникнути.Тому дана формула коректна так само як і просто припинення чемпа і визначення переможців по турнірці на сьогодні!
    Ссылка
    Largo Winch
      Largo Winch, 16.03.2020 15:42
    +1
    Франков давно уже не объективный журналюга, я за ДК в ЛЧ так как команда может летом забрать Леднева из аренды и усилится так как больше денег, но по правде говоря Пандемия и Мировой коллапс надо останавливать все на данном этапе и ждать нового сезона. Если не остановить будет подчистка хвостов и плохой вход у всех в новый сезон - тобиш без зрителей с переносами тд. тп. То что ДК сейчас на 3 месте сугубо их Вена кто мешал набирать очки походу и очные с Зарей выигрывать. Обвинять кого то в чем то горе и топить за Суркиса или Ахметова кто все манипуляции журналюг как этот.
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 16.03.2020 15:40
    +2
    Forever_young_13, 16.03.2020 15:28
    Превращать из чемпионата в игры на кубок - это мог придумать только эпический далпаёп!
    только эпический талпайоп мог написать подобный комментарий.
    в идеале, конечно, лучше доиграть, даже после возможного вынужденного перерыва, чемп до конца в сооиветствии с регламентом и очередностью встреч
    а вдруг времени уже не будет. тогда как？с Шахтером понятно - он чемпион. а остальные？
    идея с плей-оф не так уж и глупа. правда несколько не в таком виде, как это чудо себе нафантазировало
    Ссылка
    dimaprogs
      dimaprogs, 16.03.2020 15:34
    +3
    Мда...идеальный вариант для Колоса, у которого уже нет никаких шансов попасть в лигу Европы.
    Ссылка
    Zhorik678
    online
      Zhorik678, 16.03.2020 15:34
    +2
    бросай курить дрянь и нюхать борматуху
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 16.03.2020 15:28
    +4
    Превращать из чемпионата в игры на кубок - это мог придумать только эпический далпаёп!
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 16.03.2020 15:28
    -1
    Юрий Бадеха, 16.03.2020 15:22
    А про вариант снять шахтер из чемпионата упл ахметов владеет двумя командами в чемпионнате не думал? Тренер 14 бразил ето укр клуб? И кстати де президент шахтера которий здал донбас и имеет бизнес в днр
    Бот, найди себе другое место для вони!
    Ссылка
    Alex_Romanov
    online
      Alex_Romanov, 16.03.2020 15:27
    +4
    shwed23, 16.03.2020 15:01
    Этот вариант мягко говоря стремный.
    За такой схемой условное 6е место может за 4 матча стать чемпионом (достаточно упираться в ноль и быть удачливым по пенальти.
    Это какой то урезанный кубок лиги получится а не чемпионат.
    На мой взгляд признать результаты первой части сезона (22 тура когда все сыграли со всеми итогом чемпионата да и все)
    Кто доктор Динамо, что имея куда более слабого соперника чем Заря в 23 туре, умудрились пропустить луганчан на 2 место? По всем законам справедливости Заря должна отправляться в лч.
    Ссылка
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 16.03.2020 15:24
    +9
    Хоть я и болельщик Динамо,но это предложение - явный вариант попытки протянуть его в чемпионы.
    Мы от Пенисофф ТВ. Но предложенный вариант ничем не лучше с точки зрения заангажированности журналиста под конкретный клуб
    Ссылка
    Юрий Бадеха
      Юрий Бадеха, 16.03.2020 15:22
    0
    Артур Деменко, 16.03.2020 15:03
    А про вариант признать Шахтер чемпионом, как в Англии не думал?
    А про вариант снять шахтер из чемпионата упл ахметов владеет двумя командами в чемпионнате не думал? Тренер 14 бразил ето укр клуб? И кстати де президент шахтера которий здал донбас и имеет бизнес в днр
    Ссылка
    Frankov
      Frankov, 16.03.2020 15:19
    0
    potemkin78, 16.03.2020 15:05
    а самое главное почему по 1 игре?
    Потому что,жмуркису платить судьям дешевле за одну игру,а не за две.
    Ссылка
    steelmaker
      steelmaker, 16.03.2020 15:17
    +2
    shevsen, 16.03.2020 14:57
    Идиот...
    не, эпично-продажный. Так откровенно предлагать формулу, интересную только ОДНОМУ клубу, это ж надо не иметь ничего святого, да и вообще совестливого
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 16.03.2020 15:12
    +4
    Этот дятел писал что 2 место Зори не законно и Дк пойдет в суд если признают таблицу на данный момент, а теперь всякую чушь лепит чтобы ДК еще имело шанс на первое место!
    Ссылка
    shevsen
      shevsen, 16.03.2020 14:57
    +10
    Идиот...
    Ссылка
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 16.03.2020 15:24
    +9
    Хоть я и болельщик Динамо,но это предложение - явный вариант попытки протянуть его в чемпионы.
    Мы от Пенисофф ТВ. Но предложенный вариант ничем не лучше с точки зрения заангажированности журналиста под конкретный клуб
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 16.03.2020 14:59
    +7
    Ко второму и третьему тоже можно дописать Понятно почему или дополнительно объяснять? 1 вариант Динамо без лч второй и третий хоть как то попытаться протащить динамо в лч а то само оно уже не может!
    Ссылка
    shwed23
    online
      shwed23, 16.03.2020 15:01
    +6
    Этот вариант мягко говоря стремный.
    За такой схемой условное 6е место может за 4 матча стать чемпионом (достаточно упираться в ноль и быть удачливым по пенальти.
    Это какой то урезанный кубок лиги получится а не чемпионат.
    На мой взгляд признать результаты первой части сезона (22 тура когда все сыграли со всеми итогом чемпионата да и все)
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 16.03.2020 15:08
    +5
    Бредский бред
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 16.03.2020 15:08
    +5
    Франков предложил,формулу,выгодную Динамо
    Ссылка
    Артур Деменко
    online
      Артур Деменко, 16.03.2020 15:03
    +5
    А про вариант признать Шахтер чемпионом, как в Англии не думал?
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 16.03.2020 15:28
    +4
    Превращать из чемпионата в игры на кубок - это мог придумать только эпический далпаёп!
    Ссылка
    Alex_Romanov
    online
      Alex_Romanov, 16.03.2020 15:27
    +4
    shwed23, 16.03.2020 15:01
    Этот вариант мягко говоря стремный.
    За такой схемой условное 6е место может за 4 матча стать чемпионом (достаточно упираться в ноль и быть удачливым по пенальти.
    Это какой то урезанный кубок лиги получится а не чемпионат.
    На мой взгляд признать результаты первой части сезона (22 тура когда все сыграли со всеми итогом чемпионата да и все)
    Кто доктор Динамо, что имея куда более слабого соперника чем Заря в 23 туре, умудрились пропустить луганчан на 2 место? По всем законам справедливости Заря должна отправляться в лч.
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 16.03.2020 15:12
    +4
    Этот дятел писал что 2 место Зори не законно и Дк пойдет в суд если признают таблицу на данный момент, а теперь всякую чушь лепит чтобы ДК еще имело шанс на первое место!
    Ссылка
    D.Lanskoy
    online
      D.Lanskoy, 16.03.2020 15:46
    +3
    shwed23, 16.03.2020 15:01
    Этот вариант мягко говоря стремный.
    За такой схемой условное 6е место может за 4 матча стать чемпионом (достаточно упираться в ноль и быть удачливым по пенальти.
    Это какой то урезанный кубок лиги получится а не чемпионат.
    На мой взгляд признать результаты первой части сезона (22 тура когда все сыграли со всеми итогом чемпионата да и все)
    Если Евро-20 не перенесут, всем чемпионатам придется немного сжаться. В этом случае, разыграть плей-офф быстрее и, наверное, честнее, чем отменить все матчи. Нет ничего необычного в плей-офф, его разыгрывают за места в ЛЧ и ЛЕ в Нидерландах, и команда, занявшая 6 место, может побороться за путевку в Лигу чемпионов, и даже вроде такое было, что проходила (Гронинген, если не ошибаюсь). С другой стороны, Шахтер уже почти чемпион, и было бы нечестно, чтобы его большой отрыв просто так обнулили и дали шанс прежде всего Динамо. Если уже придется обрезать чемпионат, то я бы предложил другую схему: провести черту как есть с этим матчем, Шахтер объявить чемпионом, устроить плей-офф за Лигу Чемпионов между Зарей и Динамо, набравшим одинаковое количество очков, Десна - 4 место и Лига Европы и плей-офф между Колосом и Александрией за вакантное 5 место для Лиги Европы, если понадобится определить таковое по результатам Кубка Украины. Я как болельщик Динамо считаю нечестным давать Динамо шанс на чемпионство в плей-оффе - не заслужили, и закончи они чемпионат как обычно, я даже не был бы уверен, что они бы и 2 место удержали.
    Ссылка
    dimaprogs
      dimaprogs, 16.03.2020 15:34
    +3
    Мда...идеальный вариант для Колоса, у которого уже нет никаких шансов попасть в лигу Европы.
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 16.03.2020 15:48
    +2
    Муґунот Уух, 16.03.2020 15:40
    только эпический талпайоп мог написать подобный комментарий.
    в идеале, конечно, лучше доиграть, даже после возможного вынужденного перерыва, чемп до конца в сооиветствии с регламентом и очередностью встреч
    а вдруг времени уже не будет. тогда как？с Шахтером понятно - он чемпион. а остальные？
    идея с плей-оф не так уж и глупа. правда несколько не в таком виде, как это чудо себе нафантазировало
    Придурошное. Я понимаю твоё отмороженное и кретиноидное желание видеть голубых на первом месте любым способом. Только прошли времена Гриши Грызунка. Вот тот бы мог сделать всё, чтобы шубный клуб сделать грязным чемпионом
    Ссылка
    8number
    online
      8number, 16.03.2020 15:45
    +2
    Не пойму в чем проблема: евро отменяют , считай уже факт. Вместо него команды доигрывают чемпионаты , еврокубки. Все счастливы.
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 16.03.2020 15:44
    +2
    Один матч це завжди випадок!Не дарма ж матчі плей-оф в НБА чи НХЛ проводять з декількох матчів,аби цього уникнути.Тому дана формула коректна так само як і просто припинення чемпа і визначення переможців по турнірці на сьогодні!
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 16.03.2020 15:40
    +2
    Forever_young_13, 16.03.2020 15:28
    Превращать из чемпионата в игры на кубок - это мог придумать только эпический далпаёп!
    только эпический талпайоп мог написать подобный комментарий.
    в идеале, конечно, лучше доиграть, даже после возможного вынужденного перерыва, чемп до конца в сооиветствии с регламентом и очередностью встреч
    а вдруг времени уже не будет. тогда как？с Шахтером понятно - он чемпион. а остальные？
    идея с плей-оф не так уж и глупа. правда несколько не в таком виде, как это чудо себе нафантазировало
    Ссылка
    Zhorik678
    online
      Zhorik678, 16.03.2020 15:34
    +2
    бросай курить дрянь и нюхать борматуху
    Ссылка
    steelmaker
      steelmaker, 16.03.2020 15:17
    +2
    shevsen, 16.03.2020 14:57
    Идиот...
    не, эпично-продажный. Так откровенно предлагать формулу, интересную только ОДНОМУ клубу, это ж надо не иметь ничего святого, да и вообще совестливого
    Ссылка
    potemkin78
      potemkin78, 16.03.2020 15:05
    +2
    а самое главное почему по 1 игре?
    Ссылка
    Т. Артём
      Т. Артём, 16.03.2020 15:50
    +1
    Я как понимаю это официальная позиция клуба. Если ее озвучил работник динамо
    Ссылка
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