Виктор ЛЕОНЕНКО: «Заря уверенно обыграла Шахтер. Преимущество было во всем»

Эксперт программы «Великий футбол» Виктор Леоненко поделился мнением о неожиданной победе «Зари» над «Шахтером» (1:0).
«Заря» просто уверенно обыграла «Шахтер». Преимущество было во всем. Командам надо постоянно пользоваться тем, что гранды играют в еврокубках. Мой тезка Скрипник доказал, что он делает все правильно.
У «Шахтера» накопилось все: большой отрыв, как я говорю, 13 километров, плюс, еще команда, хорошо сыгравшая. И еврокубки – вот три фактора, почему команда теряет очки в чемпионате», – сказал Леоненко.
Отметим, что «Заря» после 23-го тура вышла на вторую позицию, воспользовавшись осечкой «Динамо» в матче с «Десной».
Источник — Великий футбол
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