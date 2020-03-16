Виктор ЛЕОНЕНКО: «Заря уверенно обыграла Шахтер. Преимущество было во всем»

Специалист считает, что наставник луганчан делает все правильно

  • 16.03.2020 11:08
  • 619 просмотров
  • 1 комментарий
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Заря уверенно обыграла Шахтер. Преимущество было во всем»
© ТК Футбол. Виктор Леоненко

Эксперт программы «Великий футбол» Виктор Леоненко поделился мнением о неожиданной победе «Зари» над «Шахтером» (1:0).
 
«Заря» просто уверенно обыграла «Шахтер». Преимущество было во всем. Командам надо постоянно пользоваться тем, что гранды играют в еврокубках. Мой тезка Скрипник доказал, что он делает все правильно. 
 
У «Шахтера» накопилось все: большой отрыв, как я говорю, 13 километров, плюс, еще команда, хорошо сыгравшая. И еврокубки – вот три фактора, почему команда теряет очки в чемпионате», – сказал Леоненко.
 
Отметим, что «Заря» после 23-го тура вышла на вторую позицию, воспользовавшись осечкой «Динамо» в матче с «Десной».

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Источник — Великий футбол

(1 голос)

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Комментарии
    Александр Бондарь
    online
      Александр Бондарь, 16.03.2020 11:20
    0
    Витя нельзя такое говорить,хозяин заругает
    Ссылка
    Александр Бондарь
    online
      Александр Бондарь, 16.03.2020 11:20
    0
    Витя нельзя такое говорить,хозяин заругает
    Ссылка
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