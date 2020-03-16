Виктор ЛЕОНЕНКО: «Заря уверенно обыграла Шахтер. Преимущество было во всем»

Эксперт программы «Великий футбол» Виктор Леоненко поделился мнением о неожиданной победе «Зари» над «Шахтером» (1:0).



«Заря» просто уверенно обыграла «Шахтер». Преимущество было во всем. Командам надо постоянно пользоваться тем, что гранды играют в еврокубках. Мой тезка Скрипник доказал, что он делает все правильно.



У «Шахтера» накопилось все: большой отрыв, как я говорю, 13 километров, плюс, еще команда, хорошо сыгравшая. И еврокубки – вот три фактора, почему команда теряет очки в чемпионате», – сказал Леоненко.



Отметим, что «Заря» после 23-го тура вышла на вторую позицию, воспользовавшись осечкой «Динамо» в матче с «Десной».