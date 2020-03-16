Вячеслав ШЕВЧУК: «Висенте Гомес был готов покинуть Олимпик еще зимой»

Экс-тренер «Олимпика» Вячеслав Шевчук прокомментировал уход из команды Висенте Гомеса. Испанский специалист работал с «Олимпиком» с осени, однако решил покинуть команду.
«Зимой, на тренировочных сборах, я был в Турции и общался с Висенте. С его слов, он был готов уйти зимой, потому что был не удовлетворен селекционной работой», - сказал Шевчук.
«Олимпик» в УПЛ занимает предпоследнее место.
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Источник — Великий футбол
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