Пустые трибуны, поражение Шахтера, Заря обошла Динамо

Самые интересные события 23-го тура – в нашем традиционном обзоре

  • 16.03.2020 11:50
  • 1977 просмотров
  • 3 комментария
Пустые трибуны, поражение Шахтера, Заря обошла Динамо
© ФК Динамо

Первый после деления на шестерки тур получился интересным и насыщенным на события. В этот игровой день вместилось поражение «Шахтера», ничья «Динамо», выход на второе место «Зари», драматическое львовское дерби. Жаль, что за всем этим и многим другим зрители не имели возможности наблюдать воочию: из-за карантина, вызванного коронавирусом, вход на стадионы закрыт. А еще 23-й тур УПЛ может стать последним перед длительным антрактом. Если УЕФА 17 марта все же примет решение о смещении сроков проведения Евро-2020, скорее всего, все национальные чемпионаты будут приостановлены…

Слова тура

После игры с «Днепром-1» наставник «Мариуполя» Александр Бабич заговорил о потусторонних силах: «Считаю, что получался интересный футбол, пока не вмешались потусторонние силы. Ключевые моменты - это пенальти в наши ворота и не поставленный пенальти в ворота хозяев. ВАР нужен для того, чтобы смотреть пенальти, голевые моменты, вне игры. Но не вмешиваться в борьбу за вторую зону. Обычно команда, которая выигрывает вторую зону, владеет инициативой, контролирует мяч. Хотелось, чтобы таких ВАР наваристых было меньше. По карточкам нет претензий. Мы с ребятами обсудили это. Сказали им, чтобы вообще никого не трогали и играли, как казаки с мушкетерами - очень корректно. Сегодня все карточки были по делу».

Стабильность тура


СК Днепр-1. Владислав Супряга

Форвард «Днепр-1» Владислав Супряга после возобновления чемпионата забил в два раза больше, чем в осенней части первенства. До зимних каникул на счету молодого нападающего было лишь три результативных удара. Сейчас в его активе – уже девять забитых мячей. От результативных действий Влада весной пострадали «Карпаты», «Динамо», «Шахтер» и теперь вот «Мариуполь». Завидная стабильность.

Дерби тура

Из-за причуд календаря и в нынешнем туре состоялось львовское дерби. Но, в отличие от матча предыдущего игрового дня, нынешняя встреча «Львова» и «Карпат» запомнится надолго. В первом тайме команды снова долго запрягали: минимум голевых моментов, максимум борьбы. Правда, гол таки был забит: Братков отличился взятием собственных ворот. А вот во второй половине игры стало веселее. Сначала «горожане» восстановили равновесие, после чего игра стала живее и эмоциональнее, а ее развязку можно считать драматической. На 86-й минуте «Карпаты» получили право на пенальти, но Назарина не смог его реализовать. Через две минуты арбитр Кутаков отдал «должок» номинальным хозяевам, назначив пенальти в ворота соперника. Но и на этот раз «мимо кассы» - Татарков не забил.  

Цифры и факты. Важнейшие события 23-го тура УПЛ  

Вратари тура

Отлично себя зарекомендовали во львовском дерби голкиперы. И Кудрик, и Сарнавский не единожды спасали свои команды на протяжении всего поединка. А кульминацией их успешных действий стало отражение пенальти. Сначала свои навыки пенальтиста продемонстрировал страж ворот «Львова». Сарнавский потащил удар Назарины. Для Богдана это уже третья подряд выигранная дуэль с «точки». А спустя две минуты черед спасать настал для визави Сарнавского. И на этот раз кипер оказался сильнее: Кудрик отбил сильный удар в угол Татаркова.

Характер тура

Недавно, в последнее воскресенье февраля, «Колос» достаточно неожиданно – как по счету, но закономерно по игре – одолел на выезде «Александрию». И вот спустя несколько недель соперники вновь встретились на «Нике». И на этот раз гости смогли обескуражить подопечных Шарана. Но лишь в первом тайме: этот отрезок по игре выиграли ковалевцы, но хозяева сумели сравнять счет перед самым свистком на перерыв. А вот во втором тайме «Александрия» включила скорость и характер. Хозяева забили трижды. Что показательно: во всех этих эпизодах в той или иной роли поучаствовал Василий Грицук. Гости смогли ответить лишь единожды – гол в активе Лысенко.

Матч тура


ФК Шахтер

В Запорожье встретились «Заря» и «Шахтер» - третья и первая команды по состоянию на начало матча. Как жаль, что этот поединок состоялся без зрителей. Потому что посмотреть было на что. И на кого. «Заря» оказалась не только конкурентоспособной командой, но и перещеголяла своего соперника и в плане мотивации, да и в плане мастерства – чего уж там. Да, нужно делать акцент на том, что «горняки» действовали на фоне усталости после игры в Вольфсбурге, но этот факт ничуть не умаляет заслуг команды Скрипника. Луганчане создали больше опасных моментов, больше нанесли ударов в створ ворот. В общем, они заслужили эту победу. Пускай она и получилась благодаря шальному удару. После этой победы «Заря» вышла на второе место. Но «Динамо», игравшее чуть позже с «Десной», было против такого расклада.

Сейв тура

Луиш Каштру дал отдохнуть в матче против «Зари» основному голкиперу «Шахтера» Пятову. Вместо Андрея «рамку» защищал юный Трубин. И защищал весьма уверенно. И отнюдь не его вина, что «Шахтер» проиграл: уж слишком сложным был удар Михайличенко. А в нескольких моментах Трубин по-настоящему спасал свою команду. В частности, на 71-й минуте вратарь «Шахтера» нейтрализовал выход один в один Кабаева. Казалось, что форвард «Зари» уже обыграл Трубина и вот-вот отправит мяч в ворота, но в последний момент 18-летний вратарь в красивом броске вынес мяч из-под ног Кабаева.

Гол тура

Тут двух мнений быть не может: гол Михайличенко «Шахтеру». Защитник «Зари» после подачи Юрченко от углового флажка пушечным ударом метров с тринадцати буквально прошил вратаря «Шахтера» Трубина. Мяч залетел в ворота по центру, но упрекнуть голкипера не в чем: удар был настолько сильным, что отбить его у Трубина не было даже малейшей возможности. Весу этому голу добавляет и тот факт, что он был забит на последних минутах поединка, и этот мяч стал единственным и победным.  

Ничья тура

Футболисты «Динамо», выходя на матч против «Десны», знали итог противостояния «Заря» - «Шахтер». Стало быть, для того, чтобы снова вернуться на второе место, киевлянам нужно было обязательно обыгрывать черниговцев. Иначе – третье место. По первому тайму не скажешь, что команда Михайличенко во что бы то ни стало хотела выиграть. Скорее даже наоборот: гости выглядели более активными и нацеленными на ворота. Правда, наиболее реальный шанс открыть счет был у Шепелева, но полузащитник в ворота не попал. Все самое интересное началось во втором тайме. Сначала хозяева счет открыли: Русин воспользовался прострелом с правого фланга атаки. Но удержать победу динамовцам не удалось. Лучший бомбардир «Десны» Филиппов сумел восстановить статус-кво. В итоге «Динамо» откатилось на третье место (у «Зари» и «Динамо» одинаковое количество очков, но луганчане выше из-за личных встреч), «Десна» осталась четвертой.

Ошибка тура

Соавтором забитого мяча в ворота «Динамо» можно считать полузащитника столичного клуба Караваева. Именно с передачи Александра на своего голкипера началась голевая атака подопечных Рябоконя. Быстроногий Филиппов перехватил этот пас, обыграл вратаря и забивал уже в пустые ворота.

Валерий ВАСИЛЕНКО

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Александр Жаирс
      Александр Жаирс, 16.03.2020 12:21
    0
    Владимир Владимиров, 16.03.2020 12:05
    приостановить, а закончить тогда когда будет снят карантин и не будет угрозы эпидемии.
    Вирусная эпидемия долго не держится,максимум один,два месяца,а затем обычно возвращается нормальная жизнь.
    Ссылка
    Владимир Владимиров
      Владимир Владимиров, 16.03.2020 12:05
    0
    приостановить, а закончить тогда когда будет снят карантин и не будет угрозы эпидемии.
    Ссылка
    Александр Жаирс
      Александр Жаирс, 16.03.2020 11:57
    0
    Считаю,что этот чемпионат нужно сейчас приостановить и закончить осенью,а следующий провести весной в укороченом варианте 12 команд в два круга. Переход на 14 или 16 команд прийдется отложить на один сезон.
    Ссылка
    Александр Жаирс
      Александр Жаирс, 16.03.2020 12:21
    0
    Владимир Владимиров, 16.03.2020 12:05
    приостановить, а закончить тогда когда будет снят карантин и не будет угрозы эпидемии.
    Вирусная эпидемия долго не держится,максимум один,два месяца,а затем обычно возвращается нормальная жизнь.
    Ссылка
    Владимир Владимиров
      Владимир Владимиров, 16.03.2020 12:05
    0
    приостановить, а закончить тогда когда будет снят карантин и не будет угрозы эпидемии.
    Ссылка
    Александр Жаирс
      Александр Жаирс, 16.03.2020 11:57
    0
    Считаю,что этот чемпионат нужно сейчас приостановить и закончить осенью,а следующий провести весной в укороченом варианте 12 команд в два круга. Переход на 14 или 16 команд прийдется отложить на один сезон.
    Ссылка
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