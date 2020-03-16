Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Карточки нам находят очень легко»

Главный тренер «Динамо» Алексей Михайличенко прокомментировал судейство в последних матчах киевлян на примере удаления Мохаммеда Кадири в матче 1/4 финала Кубка Украины против «Александрии» (1:0).
«Не нужно слушать диалоги футболистов. По этой логике можно три замены делать еще до перерыва, после каждой карточки. А карточки, как вы видите, нам находят очень легко.
Не хочется разбирать судейство. И в самом деле, имея карточку, игрок должен играть настолько внимательно, аккуратно и дисциплинированно, чтобы не давать даже повода для подобных удалений», – сказал Михайличенко.
Как удаляли Кадири
Источник — ПРОФУТБОЛ
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Миха - ты не тренер.А главное - НЕ МУЖЫЫЫЫЫЫК.Мужик уже давно ушел бы в отставку по собственному.Без компенсации
Миха - ты не тренер.А главное - НЕ МУЖЫЫЫЫЫЫК.Мужик уже давно ушел бы в отставку по собственному.Без компенсации
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