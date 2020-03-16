Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Карточки нам находят очень легко»

Наставник «Динамо» – о судействе

  • 16.03.2020 10:15
  • 1503 просмотра
  • 6 комментариев
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Карточки нам находят очень легко»
© Ю. Юрьев. Алексей Михайличенко

Главный тренер «Динамо» Алексей Михайличенко прокомментировал судейство в последних матчах киевлян на примере удаления Мохаммеда Кадири в матче 1/4 финала Кубка Украины против «Александрии» (1:0).
 
«Не нужно слушать диалоги футболистов. По этой логике можно три замены делать еще до перерыва, после каждой карточки. А карточки, как вы видите, нам находят очень легко.
 
Не хочется разбирать судейство. И в самом деле, имея карточку, игрок должен играть настолько внимательно, аккуратно и дисциплинированно, чтобы не давать даже повода для подобных удалений», –  сказал Михайличенко.

Как удаляли Кадири

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Источник — ПРОФУТБОЛ

(2 голоса)

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Комментарии
    Владислав Шимко
      Владислав Шимко, 16.03.2020 11:19
    0
    Противно уже, а не смешно
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 16.03.2020 11:12
    0
    Лесику треба вже кричати що Динамо засуджують!
    Ссылка
    Владимир Владимиров
      Владимир Владимиров, 16.03.2020 11:05
    +1
    тренер должен брать на себя ответственность за поражение. А так мы слышим старую песню, что судья спортил игру. Так раньше говорил Блохин.
    Ссылка
    Юрий Карпенко
      Юрий Карпенко, 16.03.2020 10:54
    0
    Почему когда команда должна выигрывать, тренер сделал одну замену за все время???
    Ссылка
    vitaly78
    online
      vitaly78, 16.03.2020 10:30
    +3
    Какой тренер, такая и игра, сперва нужно Суркисов с клуба гнать
    Ссылка
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 16.03.2020 10:25
    +2
    Человек,винящий в проблемах других,а не себя - НЕ СПОСОБЕН НА ПРИНЯТИЕ ПРАВИЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ.
    Миха - ты не тренер.А главное - НЕ МУЖЫЫЫЫЫЫК.Мужик уже давно ушел бы в отставку по собственному.Без компенсации
    Ссылка
    vitaly78
    online
      vitaly78, 16.03.2020 10:30
    +3
    Какой тренер, такая и игра, сперва нужно Суркисов с клуба гнать
    Ссылка
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 16.03.2020 10:25
    +2
    Человек,винящий в проблемах других,а не себя - НЕ СПОСОБЕН НА ПРИНЯТИЕ ПРАВИЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ.
    Миха - ты не тренер.А главное - НЕ МУЖЫЫЫЫЫЫК.Мужик уже давно ушел бы в отставку по собственному.Без компенсации
    Ссылка
    Владимир Владимиров
      Владимир Владимиров, 16.03.2020 11:05
    +1
    тренер должен брать на себя ответственность за поражение. А так мы слышим старую песню, что судья спортил игру. Так раньше говорил Блохин.
    Ссылка
    Владислав Шимко
      Владислав Шимко, 16.03.2020 11:19
    0
    Противно уже, а не смешно
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 16.03.2020 11:12
    0
    Лесику треба вже кричати що Динамо засуджують!
    Ссылка
    Юрий Карпенко
      Юрий Карпенко, 16.03.2020 10:54
    0
    Почему когда команда должна выигрывать, тренер сделал одну замену за все время???
    Ссылка
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