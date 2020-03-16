Директор УПЛ высказался о возможной приостановке или отмене чемпионата

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о ситуации с коронавирусом из-за которого может быть приостановлен чемпионат Украины.

«В любом случае в приоритете безопасность жизни участников чемпионата. Поэтому если возникнет необходимость в приостановлении чемпионата или его отмене, мы оперативно на это отреагируем. И если ситуация будет требовать такого решения, то мы его примем.

Когда разрабатывали нормативно-правовые документы УПЛ , никто не мог предположить, что может возникнуть такая ситуация. Поэтому должно быть общее решение общего собрания УПЛ и высшего органа - исполнительного комитета УАФ», - сказал Дикий.

Ранее тренер «Динамо» Алексей Михайличенко заявил, что сейчас лучше приостановить чемпионат.