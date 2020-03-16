Директор УПЛ высказался о возможной приостановке или отмене чемпионата

Евгений Дикий прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса

  • 16.03.2020 08:35
  • 1278 просмотров
  • 10 комментариев
Директор УПЛ высказался о возможной приостановке или отмене чемпионата
© dynamo.kiev.ua. Евгений Дикий

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о ситуации с коронавирусом из-за которого может быть приостановлен чемпионат Украины.

«В любом случае в приоритете безопасность жизни участников чемпионата. Поэтому если возникнет необходимость в приостановлении чемпионата или его отмене, мы оперативно на это отреагируем. И если ситуация будет требовать такого решения, то мы его примем.

Когда разрабатывали нормативно-правовые документы УПЛ , никто не мог предположить, что может возникнуть такая ситуация. Поэтому должно быть общее решение общего собрания УПЛ и высшего органа - исполнительного комитета УАФ», - сказал Дикий.

Ранее тренер «Динамо» Алексей Михайличенко заявил, что сейчас лучше приостановить чемпионат.

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Источник — UA-Football

(6 голосов)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 16.03.2020 09:40
    0
    Та дайте уже Кротам чемпионство. Хватит этого цирка
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 16.03.2020 09:32
    -1
    Саня Бах, 16.03.2020 09:31
    Твою ментовську !
    Как оно о чужих дюрках думать ?
    В школе не ругают за такое ?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 16.03.2020 09:31
    -1
    korsun_skif, 16.03.2020 09:23
    Да ладно вам, напомнить кто у руля нашего футбола? Тут все возможно!
    Абсолютно согласен , что по звонку из Лондона ПаВелка может и после первого тура чемп закончить .
    Но слава богу законы футбольных соревнований не заканчиваются на мошенниках из ффу....
    Я думаю если вдруг решат остановить чемп и результатами после конкретного тура клубов 5-6 минимум оспорят это.
    —————-
    Да и я ни об одном чемпе такого не слышал...это же алогично ...
    А вдруг так бы Десна или Александрия вторыми были ?
    Вот и интересно это денисов такие бредни распускает ?
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    Саня Бах
      Саня Бах, 16.03.2020 09:31
    0
    jekаfunny, 16.03.2020 09:19
    Твою ?
    Твою ментовську !
    Ссылка
    korsun_skif
    online
      korsun_skif, 16.03.2020 09:23
    0
    jekаfunny, 16.03.2020 09:18

    Кто пустил этот бред? Реально думаешь что клубы будут молчать если сейчас возьмут и признаёт чемпионат закончившимся посредине круга ? С таким успехом даже Карпаты опротестуют свой вылет ....
    —————-
    Это канал футбол очередную ахинею рассказывает ?
    —————
    Есть три варианта
    1) Признание всего чемпионата недействителеным
    2)Доигрывание чемпионата
    3) Вариант как хотят сделать в Англии - признаётся чемпион из-за большого отрыва , все остальные места разыгрываются в плей офф.
    Да ладно вам, напомнить кто у руля нашего футбола? Тут все возможно!
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 16.03.2020 09:19
    -2
    Саня Бах, 16.03.2020 09:13
    ... так i об'явити дирку ЧЕМПlЙОНОМ...
    Твою ?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 16.03.2020 09:18
    -2
    Владимир Ключка, 16.03.2020 08:50
    вот и все, динамовцы, доигрались.. третье место в чемпионате... привет ЛЧ.. да и вам там и не место.. слабаки

    Кто пустил этот бред? Реально думаешь что клубы будут молчать если сейчас возьмут и признаёт чемпионат закончившимся посредине круга ? С таким успехом даже Карпаты опротестуют свой вылет ....
    —————-
    Это канал футбол очередную ахинею рассказывает ?
    —————
    Есть три варианта
    1) Признание всего чемпионата недействителеным
    2)Доигрывание чемпионата
    3) Вариант как хотят сделать в Англии - признаётся чемпион из-за большого отрыва , все остальные места разыгрываются в плей офф.
    Ссылка
    Саня Бах
      Саня Бах, 16.03.2020 09:13
    -2
    ihor7003, 16.03.2020 09:07
    Как по мне справедливым решением будет отменить результаты второго круга чемпионата и приостановить ЧУ до 1 июня
    ... так i об'явити дирку ЧЕМПlЙОНОМ...
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 16.03.2020 09:07
    0
    Как по мне справедливым решением будет отменить результаты второго круга чемпионата и приостановить ЧУ до 1 июня
    Ссылка
    Владимир Ключка
      Владимир Ключка, 16.03.2020 08:50
    0
    вот и все, динамовцы, доигрались.. третье место в чемпионате... привет ЛЧ.. да и вам там и не место.. слабаки
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 16.03.2020 09:40
    0
    Та дайте уже Кротам чемпионство. Хватит этого цирка
    Ссылка
    Саня Бах
      Саня Бах, 16.03.2020 09:31
    0
    jekаfunny, 16.03.2020 09:19
    Твою ?
    Твою ментовську !
    Ссылка
    korsun_skif
    online
      korsun_skif, 16.03.2020 09:23
    0
    jekаfunny, 16.03.2020 09:18

    Кто пустил этот бред? Реально думаешь что клубы будут молчать если сейчас возьмут и признаёт чемпионат закончившимся посредине круга ? С таким успехом даже Карпаты опротестуют свой вылет ....
    —————-
    Это канал футбол очередную ахинею рассказывает ?
    —————
    Есть три варианта
    1) Признание всего чемпионата недействителеным
    2)Доигрывание чемпионата
    3) Вариант как хотят сделать в Англии - признаётся чемпион из-за большого отрыва , все остальные места разыгрываются в плей офф.
    Да ладно вам, напомнить кто у руля нашего футбола? Тут все возможно!
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 16.03.2020 09:07
    0
    Как по мне справедливым решением будет отменить результаты второго круга чемпионата и приостановить ЧУ до 1 июня
    Ссылка
    Владимир Ключка
      Владимир Ключка, 16.03.2020 08:50
    0
    вот и все, динамовцы, доигрались.. третье место в чемпионате... привет ЛЧ.. да и вам там и не место.. слабаки
    Ссылка
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