Директор УПЛ высказался о возможной приостановке или отмене чемпионата

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о ситуации с коронавирусом из-за которого может быть приостановлен чемпионат Украины.
«В любом случае в приоритете безопасность жизни участников чемпионата. Поэтому если возникнет необходимость в приостановлении чемпионата или его отмене, мы оперативно на это отреагируем. И если ситуация будет требовать такого решения, то мы его примем.
Когда разрабатывали нормативно-правовые документы УПЛ , никто не мог предположить, что может возникнуть такая ситуация. Поэтому должно быть общее решение общего собрания УПЛ и высшего органа - исполнительного комитета УАФ», - сказал Дикий.
Ранее тренер «Динамо» Алексей Михайличенко заявил, что сейчас лучше приостановить чемпионат.
Источник — UA-Football
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В школе не ругают за такое ?
Но слава богу законы футбольных соревнований не заканчиваются на мошенниках из ффу....
Я думаю если вдруг решат остановить чемп и результатами после конкретного тура клубов 5-6 минимум оспорят это.
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Да и я ни об одном чемпе такого не слышал...это же алогично ...
А вдруг так бы Десна или Александрия вторыми были ?
Вот и интересно это денисов такие бредни распускает ?
Кто пустил этот бред? Реально думаешь что клубы будут молчать если сейчас возьмут и признаёт чемпионат закончившимся посредине круга ? С таким успехом даже Карпаты опротестуют свой вылет ....
—————-
Это канал футбол очередную ахинею рассказывает ?
—————
Есть три варианта
1) Признание всего чемпионата недействителеным
2)Доигрывание чемпионата
3) Вариант как хотят сделать в Англии - признаётся чемпион из-за большого отрыва , все остальные места разыгрываются в плей офф.
Кто пустил этот бред? Реально думаешь что клубы будут молчать если сейчас возьмут и признаёт чемпионат закончившимся посредине круга ? С таким успехом даже Карпаты опротестуют свой вылет ....
—————-
Это канал футбол очередную ахинею рассказывает ?
—————
Есть три варианта
1) Признание всего чемпионата недействителеным
2)Доигрывание чемпионата
3) Вариант как хотят сделать в Англии - признаётся чемпион из-за большого отрыва , все остальные места разыгрываются в плей офф.
Кто пустил этот бред? Реально думаешь что клубы будут молчать если сейчас возьмут и признаёт чемпионат закончившимся посредине круга ? С таким успехом даже Карпаты опротестуют свой вылет ....
—————-
Это канал футбол очередную ахинею рассказывает ?
—————
Есть три варианта
1) Признание всего чемпионата недействителеным
2)Доигрывание чемпионата
3) Вариант как хотят сделать в Англии - признаётся чемпион из-за большого отрыва , все остальные места разыгрываются в плей офф.
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