Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Это безобразно. Такой футбол никому не нужен»

Главный тренер «Динамо» высказался об игре при пустых трибунах

  • 16.03.2020 07:46
  • 1481 просмотр
  • 4 комментария
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Это безобразно. Такой футбол никому не нужен»
© ФК Динамо Киев. Алексей Михайличенко

Наставник «Динамо» Алексей Михайличенко считает, что в связи с пандемией коронавируса нужно делать паузу в УПЛ.

«Это безобразно. Такая атмосфера не может не влиять на психологию. Считаю, что такой футбол никому не нужен, никому не интересен.

Нужно было делать паузу… Я не знаю, какое примут решение, и будет ли время доигрывать. Потому что мы начали уже вторую часть сезона, второй отрезок, и его надо как-то завершать. Паузу было бы логично делать, если бы мы закончили первую часть сезона, все были бы в равных условиях, и мы бы закончили такой себе мини-чемпионат», - сказал Михайличенко.

Ранее такую же мысль выразил тренер «Зари» Виктор Скрипник.

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Источник — FootballHub

(11 голосов)

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Комментарии
    VVO
      VVO, 16.03.2020 07:59
    -1
    Ще один розпочав ці розповіді. Можливо дійсно боїться що навіть третього місця можуть не отримати.
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    Александр Скрыженков
      Александр Скрыженков, 16.03.2020 07:57
    0
    Это тренер такой никому не нужен
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    dnk-msk
      dnk-msk, 16.03.2020 07:53
    -1
    Да,да! Надо завершать! Фиксировать места в таблице и на их текущем основании раздать места в ЛЧ )))
    Или еще дать шанс Десне на 3 место? )))
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    Trollface
    online
      Trollface, 16.03.2020 07:51
    0
    Вирус это не причина плохо играть. Команда - полное безобразие. Без желания играть
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    Александр Скрыженков
      Александр Скрыженков, 16.03.2020 07:57
    0
    Это тренер такой никому не нужен
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    Trollface
    online
      Trollface, 16.03.2020 07:51
    0
    Вирус это не причина плохо играть. Команда - полное безобразие. Без желания играть
    Ссылка
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