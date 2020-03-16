Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Это безобразно. Такой футбол никому не нужен»

Наставник «Динамо» Алексей Михайличенко считает, что в связи с пандемией коронавируса нужно делать паузу в УПЛ.

«Это безобразно. Такая атмосфера не может не влиять на психологию. Считаю, что такой футбол никому не нужен, никому не интересен.

Нужно было делать паузу… Я не знаю, какое примут решение, и будет ли время доигрывать. Потому что мы начали уже вторую часть сезона, второй отрезок, и его надо как-то завершать. Паузу было бы логично делать, если бы мы закончили первую часть сезона, все были бы в равных условиях, и мы бы закончили такой себе мини-чемпионат», - сказал Михайличенко.

Ранее такую же мысль выразил тренер «Зари» Виктор Скрипник.