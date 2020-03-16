ФИЛИППОВ о голе в ворота Динамо: «Сыграл похитрее, прочитал ситуацию»

Нападающий «Десны» Александр Филиппов в программе «Профутбол» прокомментировал ничью с «Динамо» (1:1).
На 80-й минуте встречи Филиппов воспользовался грубейшей ошибкой Караваева, отдавшего неточный пас назад, легко обыграл Бущана и поразил пустые ворота, сделав счет 1:1.
«В той ситуации просто был такой момент, что он был развернут к своим воротам, и единственным вариантом было только отдать мяч вратарю. Я где-то похитрее сыграл, прочитал ситуацию. Хорошо, что забил и принес «Десне» ничью», - сказал Филиппов.
Смотрите также: Видео невероятной ошибки Караваева и гола Филиппова.
Источник — Динамомания
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.