ФИЛИППОВ о голе в ворота Динамо: «Сыграл похитрее, прочитал ситуацию»

Форвард «Десны» воспользовался ошибкой Александра Караваева

  • 16.03.2020 08:17
  • 1481 просмотр
  • 0 комментариев
ФИЛИППОВ о голе в ворота Динамо: «Сыграл похитрее, прочитал ситуацию»
© ФК Десна. Александр Филиппов

Нападающий «Десны» Александр Филиппов в программе «Профутбол» прокомментировал ничью с «Динамо» (1:1).

На 80-й минуте встречи Филиппов воспользовался грубейшей ошибкой Караваева, отдавшего неточный пас назад, легко обыграл Бущана и поразил пустые ворота, сделав счет 1:1.

«В той ситуации просто был такой момент, что он был развернут к своим воротам, и единственным вариантом было только отдать мяч вратарю. Я где-то похитрее сыграл, прочитал ситуацию. Хорошо, что забил и принес «Десне» ничью», - сказал Филиппов.

Смотрите также: Видео невероятной ошибки Караваева и гола Филиппова.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Динамомания

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности