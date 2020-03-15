Динамо — Десна. Видео невероятной ошибки Караваева и гола Филиппова

Украинский нападающий «Десны» сделал счет 1:1 на 80-й минуте встречи

  • 15.03.2020 19:20
  • 2455 просмотров
  • 8 комментариев
Динамо — Десна. Видео невероятной ошибки Караваева и гола Филиппова
© ФК Десна. Александр Филиппов

27-летний украинский форвард черниговской «Десны» Александр Филиппов отметился забитым голом в поединке 23-го тура УПЛ против киевского «Динамо». На 80-й минуте встречи Филиппов воспользовался грубейшей ошибкой Караваева, отдавшего неточный пас назад, легко обыграл Бущана и поразил пустые ворота, сделав счет 1:1.

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Источник — YouTube

(4 голоса)

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Комментарии
    polesse2000
      polesse2000, 15.03.2020 19:55
    0
    Лесык, почему это уебище играет в ДК ? Чему ты их там тренируешь? Оно вышло на замену свежее, если так обосрался игрока Десны, то выбей мля...дь мяч в аут олень долбанный. Зарплату он в марте получит? Вопрос к Грише.
    P.S. Попробывал бы он так сыграть у КВАРЦЯНОГО .
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    Serhii1988
      Serhii1988, 15.03.2020 19:51
    0
    Бущан це кінець епізоду. А так розіграти стандарт біля воріт суперника, це повний пісєц.
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    Serhii1988
      Serhii1988, 15.03.2020 19:51
    0
    Бущан це кінець епізоду. А так розіграти стандарт біля воріт суперника, це повний пісєц.
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    Юрий Потапов
    online
      Юрий Потапов, 15.03.2020 19:50
    0
    Просто Караваев лучше интервью дает,чем играет.
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    dd dent
    online
      dd dent, 15.03.2020 19:41
    -1
    Такое ощущение будто караваев договорняк сыграл с зарей, голевую такую отдал ... на своих не получается у половины команды так четко пасовать
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    Alehandro
    online
      Alehandro, 15.03.2020 19:41
    +1
    Геннадій Чоловенко, 15.03.2020 19:38
    Караваев отдает шикарный пас на Филиппова и лишает победы ДК. Я думаю он до сих пор в душе остался игроком Зари. По крайней мере этот пас сыграл серьезную роль в пользу именно этого клуба. Совпадение? Уже не думаю!
    не нужно этой конспирологии.. всё намного проще - он просто деревянный)
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    Геннадій Чоловенко
      Геннадій Чоловенко, 15.03.2020 19:38
    -1
    Караваев отдает шикарный пас на Филиппова и лишает победы ДК. Я думаю он до сих пор в душе остался игроком Зари. По крайней мере этот пас сыграл серьезную роль в пользу именно этого клуба. Совпадение? Уже не думаю!
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 15.03.2020 19:26
    +1
    Повторюсь Бущан просто обязан был фолить на Филлипове. Важная игра, скользкий счет, концовка матча. Чему их на тренировках учат?
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    Alehandro
    online
      Alehandro, 15.03.2020 19:41
    +1
    Геннадій Чоловенко, 15.03.2020 19:38
    Караваев отдает шикарный пас на Филиппова и лишает победы ДК. Я думаю он до сих пор в душе остался игроком Зари. По крайней мере этот пас сыграл серьезную роль в пользу именно этого клуба. Совпадение? Уже не думаю!
    не нужно этой конспирологии.. всё намного проще - он просто деревянный)
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 15.03.2020 19:26
    +1
    Повторюсь Бущан просто обязан был фолить на Филлипове. Важная игра, скользкий счет, концовка матча. Чему их на тренировках учат?
    Ссылка
    polesse2000
      polesse2000, 15.03.2020 19:55
    0
    Лесык, почему это уебище играет в ДК ? Чему ты их там тренируешь? Оно вышло на замену свежее, если так обосрался игрока Десны, то выбей мля...дь мяч в аут олень долбанный. Зарплату он в марте получит? Вопрос к Грише.
    P.S. Попробывал бы он так сыграть у КВАРЦЯНОГО .
    Ссылка
    Serhii1988
      Serhii1988, 15.03.2020 19:51
    0
    Бущан це кінець епізоду. А так розіграти стандарт біля воріт суперника, це повний пісєц.
    Ссылка
    Serhii1988
      Serhii1988, 15.03.2020 19:51
    0
    Бущан це кінець епізоду. А так розіграти стандарт біля воріт суперника, це повний пісєц.
    Ссылка
    Юрий Потапов
    online
      Юрий Потапов, 15.03.2020 19:50
    0
    Просто Караваев лучше интервью дает,чем играет.
    Ссылка
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