Динамо — Десна. Видео невероятной ошибки Караваева и гола Филиппова

27-летний украинский форвард черниговской «Десны» Александр Филиппов отметился забитым голом в поединке 23-го тура УПЛ против киевского «Динамо». На 80-й минуте встречи Филиппов воспользовался грубейшей ошибкой Караваева, отдавшего неточный пас назад, легко обыграл Бущана и поразил пустые ворота, сделав счет 1:1.
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Источник — YouTube
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P.S. Попробывал бы он так сыграть у КВАРЦЯНОГО .
P.S. Попробывал бы он так сыграть у КВАРЦЯНОГО .
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