Защитник Валенсии Мангала заражен коронавирусом

Защитник «Валенсии» Эльяким Мангаля признался, что у него обнаружен вирус COVID-19.

«Сегодня я узнал, что болен коронавирусом. Я чувствую себя хорошо, и у меня нет симптомов, которые связывают с болезнью. Тем не менее, я изолирован дома и живу отдельно от семьи.

Я узнал, что ты можешь быть переносчиком вируса даже тогда, когда не чувствуешь симптомов болезни. Поэтому я советую всем следовать рекомендаций и избегать контактов с людьми», - написал Мангаля в Twitter.

Мангаля стал одним из пяти членов «Валенсии» у кого обнаружен коронавирус. Ранее стало известно, что коронавирус обнаружен у защитника «Валенсии» Эсекиля Гарая.