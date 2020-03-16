Защитник Валенсии Мангала заражен коронавирусом

Футболист проходит лечение дома

  • 16.03.2020 07:00
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Защитник Валенсии Мангала заражен коронавирусом
© Bein Sports. Эльяким Мангаля

Защитник «Валенсии» Эльяким Мангаля признался, что у него обнаружен вирус COVID-19.

«Сегодня я узнал, что болен коронавирусом. Я чувствую себя хорошо, и у меня нет симптомов, которые связывают с болезнью. Тем не менее, я изолирован дома и живу отдельно от семьи.

Я узнал, что ты можешь быть переносчиком вируса даже тогда, когда не чувствуешь симптомов болезни. Поэтому я советую всем следовать рекомендаций и избегать контактов с людьми», - написал Мангаля в Twitter.

Мангаля стал одним из пяти членов «Валенсии» у кого обнаружен коронавирус. Ранее стало известно, что коронавирус обнаружен у защитника «Валенсии» Эсекиля Гарая.

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Источник — Twitter

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