Никита БУРДА: «Поддержали Караваева, он очень переживает»

Защитник киевского «Динамо» Никита Бурда поделился впечатлениями от игры 23-го тура УПЛ с «Десной» (1:1).

- Сейчас в раздевалке все расстроенные?

- Конечно расстроенные. Мы должны были выигрывать эту игру. Мы потеряли два очка.

- Как себя чувствуешь?

- То, что за дубль сыграл 30 минут на данном этапе — я к этому времени и готов. А так, все хорошо. Колено не беспокоит — это самое главное. Буду дальше стараться набирать кондиции.

- Сегодня был матч без зрителей. Как считаете, насколько это влияет на людей?

- Конечно, это влияет, потому что с болельщиками приятнее играть. Атмосфера на стадионе другая и болельщикам тоже интересно смотреть такие матчи.

- Как считаете, нужно играть дальше при пустых трибунах либо останавливать чемпионат?

- Не знаю, как решат, так и будет. Если в Европе останавливают, у нас тоже так сделают.

- Обрезка Караваева вытекала из игры либо это просто случайность?

- Это случайность, конечно. Он ошибся, но это мог быть любой другой игрок. Не должно было так быть. В принципе, контролировали игру. Мы поддержали его, потому что он переживает очень. Во-первых, потому что ошибся, а во-вторых, потеряли очки, но мы должны ему помочь, и он справится.

- Много матчей в чемпионате, когда «Динамо» владеет инициативой, а потом теряет в конце. Как считаете, в чем причина?

- Я не знаю, мне тяжело сейчас говорить насчет этого, какую-то оценку давать. Есть тренерский штаб, который подскажет, почему так происходит.