Никита БУРДА: «Поддержали Караваева, он очень переживает»

Футболист «Динамо» подвел итоги поединка с черниговской «Десной» (1:1)

  • 15.03.2020 20:03
  • 2539 просмотров
  • 6 комментариев
Никита БУРДА: «Поддержали Караваева, он очень переживает»
© ФК Динамо Киев. Никита Бурда

Защитник киевского «Динамо» Никита Бурда поделился впечатлениями от игры 23-го тура УПЛ с «Десной» (1:1).

- Сейчас в раздевалке все расстроенные?
- Конечно расстроенные. Мы должны были выигрывать эту игру. Мы потеряли два очка.

- Как себя чувствуешь?
- То, что за дубль сыграл 30 минут на данном этапе — я к этому времени и готов. А так, все хорошо. Колено не беспокоит — это самое главное. Буду дальше стараться набирать кондиции.

- Сегодня был матч без зрителей. Как считаете, насколько это влияет на людей?
- Конечно, это влияет, потому что с болельщиками приятнее играть. Атмосфера на стадионе другая и болельщикам тоже интересно смотреть такие матчи.

- Как считаете, нужно играть дальше при пустых трибунах либо останавливать чемпионат?
- Не знаю, как решат, так и будет. Если в Европе останавливают, у нас тоже так сделают.

- Обрезка Караваева вытекала из игры либо это просто случайность?
- Это случайность, конечно. Он ошибся, но это мог быть любой другой игрок. Не должно было так быть. В принципе, контролировали игру. Мы поддержали его, потому что он переживает очень. Во-первых, потому что ошибся, а во-вторых, потеряли очки, но мы должны ему помочь, и он справится.

- Много матчей в чемпионате, когда «Динамо» владеет инициативой, а потом теряет в конце. Как считаете, в чем причина?
- Я не знаю, мне тяжело сейчас говорить насчет этого, какую-то оценку давать. Есть тренерский штаб, который подскажет, почему так происходит.

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Источник — ФК Динамо Киев

(14 голосов)

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Комментарии
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 15.03.2020 21:15
    +3
    Караваев- игрок сборной Украины и допускать такие ошибки непростительно. Ладно, он так ошибся в матче за Динамо, в чемпионате где уже давно всё ясно. Но в сборной Украины, такие ошибки могут дорого стоить
    Ссылка
    SportsMan
    online
      SportsMan, 15.03.2020 21:04
    +2
    Это не случайность, а отсутствие мозгов.
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 15.03.2020 20:53
    +1
    Вы эти очки задолбали уже разбазаривать отсутствием игры. Но отчасти и не виновны в том что сейчас клуб переживает худшие времена в своей истории. Во многом это вина тренера, вернее его отсутствия. Хотя не знаю что хуже когда тренера нет, или когда он учит много бегать и много бить по воротам
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 15.03.2020 20:23
    +2
    Не зря Заря воспитала
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    sidor brens
    online
      sidor brens, 15.03.2020 20:19
    0
    Заря с Караваевым. Ты там держись
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    polesse2000
      polesse2000, 15.03.2020 20:17
    -5
    И не надейся на "тренерский штаб" это компания лузеров, а каравая надо не поддерживать а отпиз...ь тварь и до конца чемпа на банку и оставить без зарплаты пусть сосет.
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 15.03.2020 21:15
    +3
    Караваев- игрок сборной Украины и допускать такие ошибки непростительно. Ладно, он так ошибся в матче за Динамо, в чемпионате где уже давно всё ясно. Но в сборной Украины, такие ошибки могут дорого стоить
    Ссылка
    SportsMan
    online
      SportsMan, 15.03.2020 21:04
    +2
    Это не случайность, а отсутствие мозгов.
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 15.03.2020 20:23
    +2
    Не зря Заря воспитала
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 15.03.2020 20:53
    +1
    Вы эти очки задолбали уже разбазаривать отсутствием игры. Но отчасти и не виновны в том что сейчас клуб переживает худшие времена в своей истории. Во многом это вина тренера, вернее его отсутствия. Хотя не знаю что хуже когда тренера нет, или когда он учит много бегать и много бить по воротам
    Ссылка
    sidor brens
    online
      sidor brens, 15.03.2020 20:19
    0
    Заря с Караваевым. Ты там держись
    Ссылка
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