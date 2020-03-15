Оценки матча Динамо – Десна. Караваев подвел команду и получил низкий балл

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок 23-го тура УПЛ «Динамо» – «Десна» (1:1).

Вингер киевлян Александр Караваев подвел команду, допустив ошибку, приведшую к голу, и получил низкий балл (оценка 5.0). Лучшим игроком матча назван автор ответного гола, форвард команды гостей Александр Филиппов (7.0).

Sport.ua оценивает главные поединки еврокубков и чемпионата Украины, выставляя баллы игрокам. Все участники футбольных баталий оцениваются по 10-балльной шкале, исходя из их действий на футбольном поле, статистики и общего вклада в итоговый результат.

Шкала оценивания: 3.0 – ужасно, 3.5 – отвратительно, 4.0 – безобразно, 4.5 – очень плохо, 5.0 – плохо, 5.5 – посредственно, 6.0 – нормально, 6.5 – хорошо, 7.0 – очень хорошо, 7.5 – отлично, 8.0 – великолепно, 8.5 – превосходно, 9.0 – фантастика.

Оценки Sport.ua за матч «Динамо» – «Десна» – 1:1:

Замены «Динамо»: Александр Караваев – 5,0.

Замены «Десны»: Алексей Гуцуляк – 5,5; Егор Картушов – б/о.