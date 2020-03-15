Шахтер ждет вердикта УАФ

Луиш Каштру дал «горнякам» два выходных после поединка с «Зарей» (0:1)

  • 15.03.2020 19:14
  • 4206 просмотров
  • 2 комментария
Шахтер ждет вердикта УАФ
© ФК Шахтер Донецк

Сразу после матча 23-го тура чемпионата Украины с «Зарей» (0:1) донецкий «Шахтер» вылетел из Запорожья в Киев. Главный тренер «горняков» Луиш Каштру предоставил футболистам два выходных дня.

Дальнейшие планы команды будут зависеть от решения, которое на заседании во вторник примет УАФ (из-за пандемии коронавируса COVID-19 розыгрыш чемпионата Украины, по примеру европейских первенств, может быть приостановлен — прим. ред.).

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(20 голосов)

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Комментарии
    DidOk
    online
      DidOk, 15.03.2020 19:56
    0
    Який сенс зупиняти чемпіонат ?
    Хай й далі грають 2 тури без глядачів
    Ссылка
    Vadim-77
      Vadim-77, 15.03.2020 19:37
    0
    Приостановят скорее всего все чемпионаты...
    .
    https://t.me/fczarya . Телеграмм канал о луганской "Заре". ... Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех новостей о команде.
    Ссылка
    DidOk
    online
      DidOk, 15.03.2020 19:56
    0
    Який сенс зупиняти чемпіонат ?
    Хай й далі грають 2 тури без глядачів
    Ссылка
    Vadim-77
      Vadim-77, 15.03.2020 19:37
    0
    Приостановят скорее всего все чемпионаты...
    .
    https://t.me/fczarya . Телеграмм канал о луганской "Заре". ... Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех новостей о команде.
    Ссылка
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