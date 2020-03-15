Шахтер ждет вердикта УАФ

Сразу после матча 23-го тура чемпионата Украины с «Зарей» (0:1) донецкий «Шахтер» вылетел из Запорожья в Киев. Главный тренер «горняков» Луиш Каштру предоставил футболистам два выходных дня.

Дальнейшие планы команды будут зависеть от решения, которое на заседании во вторник примет УАФ (из-за пандемии коронавируса COVID-19 розыгрыш чемпионата Украины, по примеру европейских первенств, может быть приостановлен — прим. ред.).