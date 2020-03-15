Артем ФРАНКОВ: «Все в руках Динамо»

Специалист подвел итоги победы луганской «Зари» над донецким «Шахтером» (1:0)

  • 15.03.2020 18:10
  • 2661 просмотр
  • 6 комментариев
Артем ФРАНКОВ: «Все в руках Динамо»
© Sport.ua. Артем Франков

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков подвел итоги домашней победы луганской «Зари» над донецким «Шахтером» (1:0) в поединке 23-го тура УПЛ.

«Заря» — «Шахтер» — 1:0. Что-то не верится в эту латынь, как говорил Жванецкий... Что ж, все в руках «Динамо», — написал Франков в Telegram.

«Шахтер» с 59-ю очками продолжает лидировать в турнирной таблице УПЛ. «Динамо» с 45-ю очками занимает третью строчку, имея матч в запасе.

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Источник — Telegram

(24 голоса)

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Комментарии
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 15.03.2020 19:27
    +2
    Что ж, все в руках «Динамо», — написал Франков в Telegram.
    ______________________________________________________
    а руками-то играть как раз и нельзя.
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    spaceDJ
      spaceDJ, 15.03.2020 19:07
    +2
    Kevko, 15.03.2020 18:31
    Главный редактор журнала "Футбол" есть (Артем). Интересно, а сам журнал еще существует? Если да, то сколько у него читателей?
    Читатель у журнала один. Он же и его главный редактор.
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    Palych1
      Palych1, 15.03.2020 19:06
    +2
    прям заговор против динамы... Представляю сколько было бы вони если судья после ВАР, засчитал гол Десны (ну или пеналь назначил, непонятно что он там смотрел)
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    Олег Кулініч
    online
      Олег Кулініч, 15.03.2020 19:03
    +3
    Дебил с лицом и умом дауна, шо оно плетет, кому то интересно?
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    Vadim-77
      Vadim-77, 15.03.2020 18:56
    +2
    Франкова жаба задушила )) Заря заслуженно победила и заслуженно находится на втором месте !
    .
    https://t.me/fczarya . Телеграмм канал о луганской "Заре". ... Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех новостей о команде.
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    Kevko
    online
      Kevko, 15.03.2020 18:31
    +1
    Главный редактор журнала "Футбол" есть (Артем). Интересно, а сам журнал еще существует? Если да, то сколько у него читателей?
    Ссылка
    Олег Кулініч
    online
      Олег Кулініч, 15.03.2020 19:03
    +3
    Дебил с лицом и умом дауна, шо оно плетет, кому то интересно?
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 15.03.2020 19:27
    +2
    Что ж, все в руках «Динамо», — написал Франков в Telegram.
    ______________________________________________________
    а руками-то играть как раз и нельзя.
    Ссылка
    spaceDJ
      spaceDJ, 15.03.2020 19:07
    +2
    Kevko, 15.03.2020 18:31
    Главный редактор журнала "Футбол" есть (Артем). Интересно, а сам журнал еще существует? Если да, то сколько у него читателей?
    Читатель у журнала один. Он же и его главный редактор.
    Ссылка
    Palych1
      Palych1, 15.03.2020 19:06
    +2
    прям заговор против динамы... Представляю сколько было бы вони если судья после ВАР, засчитал гол Десны (ну или пеналь назначил, непонятно что он там смотрел)
    Ссылка
    Vadim-77
      Vadim-77, 15.03.2020 18:56
    +2
    Франкова жаба задушила )) Заря заслуженно победила и заслуженно находится на втором месте !
    .
    https://t.me/fczarya . Телеграмм канал о луганской "Заре". ... Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех новостей о команде.
    Ссылка
    Kevko
    online
      Kevko, 15.03.2020 18:31
    +1
    Главный редактор журнала "Футбол" есть (Артем). Интересно, а сам журнал еще существует? Если да, то сколько у него читателей?
    Ссылка
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