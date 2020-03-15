Артем ФРАНКОВ: «Все в руках Динамо»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков подвел итоги домашней победы луганской «Зари» над донецким «Шахтером» (1:0) в поединке 23-го тура УПЛ.
«Заря» — «Шахтер» — 1:0. Что-то не верится в эту латынь, как говорил Жванецкий... Что ж, все в руках «Динамо», — написал Франков в Telegram.
«Шахтер» с 59-ю очками продолжает лидировать в турнирной таблице УПЛ. «Динамо» с 45-ю очками занимает третью строчку, имея матч в запасе.
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Источник — Telegram
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а руками-то играть как раз и нельзя.
.
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а руками-то играть как раз и нельзя.
.
https://t.me/fczarya . Телеграмм канал о луганской "Заре". ... Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех новостей о команде.
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