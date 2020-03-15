Артем ФРАНКОВ: «Все в руках Динамо»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков подвел итоги домашней победы луганской «Зари» над донецким «Шахтером» (1:0) в поединке 23-го тура УПЛ.

«Заря» — «Шахтер» — 1:0. Что-то не верится в эту латынь, как говорил Жванецкий... Что ж, все в руках «Динамо», — написал Франков в Telegram.

«Шахтер» с 59-ю очками продолжает лидировать в турнирной таблице УПЛ. «Динамо» с 45-ю очками занимает третью строчку, имея матч в запасе.