ВИДЕО. Динамовцы в Турции. Как Морозюк был удален за фол против Жерсона

В матче чемпионата Турции «Анкарагюджю» обыграл команду «Ризеспор» (2:1). В матче на поле вышли несколько бывших игроков киевского «Динамо»: Жерсон Родригес у хозяев, Денис Гармаш и Николай Морозюк у гостей.

Жерсон Родригес и Денис Гармаш забили по голу, а Николай Морозюк заработал удаление за фол против Жерсона, получив вторую желтую карточку.

Чемпионат Турции



«Анкарагюджю» – «Ризеспор» – 2:1



Голы: Албайрак, 17 (автогол), Родригес, 22 – Гармаш, 45+1.

Удаление: Морозюк, 90+4.

Смотрите видео: как Морозюк был удален за фол против Жерсона