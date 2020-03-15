ВИДЕО. Динамовцы в Турции. Как Морозюк был удален за фол против Жерсона

Денис Гармаш и Жерсон Родригеш забили по голу в чемпионате Турции

  • 15.03.2020 17:57
  • 557 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Динамовцы в Турции. Как Морозюк был удален за фол против Жерсона
© ФК Ризеспор. Николай Морозюк

В матче чемпионата Турции «Анкарагюджю» обыграл команду «Ризеспор» (2:1). В матче на поле вышли несколько бывших игроков киевского «Динамо»: Жерсон Родригес у хозяев, Денис Гармаш и Николай Морозюк у гостей.

Жерсон Родригес и Денис Гармаш забили по голу, а Николай Морозюк заработал удаление за фол против Жерсона, получив вторую желтую карточку.

Чемпионат Турции

«Анкарагюджю»«Ризеспор» – 2:1

Голы: Албайрак, 17 (автогол), Родригес, 22 – Гармаш, 45+1.

Удаление: Морозюк, 90+4. 

Смотрите видео: как Морозюк был удален за фол против Жерсона

 

 

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Trollface
    online
      Trollface, 15.03.2020 18:32
    0
    Коля - красавчик.
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 15.03.2020 18:32
    0
    Коля - красавчик.
    Ссылка
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