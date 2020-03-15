ВИДЕО. Динамовцы в Турции. Как Морозюк был удален за фол против Жерсона

В матче чемпионата Турции «Анкарагюджю» обыграл команду «Ризеспор» (2:1). В матче на поле вышли несколько бывших игроков киевского «Динамо»: Жерсон Родригес у хозяев, Денис Гармаш и Николай Морозюк у гостей.
Жерсон Родригес и Денис Гармаш забили по голу, а Николай Морозюк заработал удаление за фол против Жерсона, получив вторую желтую карточку.
Чемпионат Турции
«Анкарагюджю» – «Ризеспор» – 2:1
Голы: Албайрак, 17 (автогол), Родригес, 22 – Гармаш, 45+1.
Удаление: Морозюк, 90+4.
Смотрите видео: как Морозюк был удален за фол против Жерсона
Источник — Sport.ua
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