ВИДЕО. Родригеш забил очередной гол за Анкарагюджю

Сегодня «Анкарагюджю», за который на правах аренды выступает форвард «Динамо» Жерсон Родригеш, в 26-м туре чемпионата Турции принимает «Ризеспор» Дениса Гармаша, Николая Морозюка и Андрея Борячука.

После первого тайма счет 2:1 в пользу «Анкарагюджю». Второй гол команды на счету Родригеша.

Для Родригеша это уже третий гол в 7 матчах за «Анкарагюджю». Ранее он был признан лучшим игроком матча против «Бешикташа».