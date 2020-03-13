ВИДЕО. Родригеш забил очередной гол за Анкарагюджю

Сегодня «Анкарагюджю», за который на правах аренды выступает форвард «Динамо» Жерсон Родригеш, в 26-м туре чемпионата Турции принимает «Ризеспор» Дениса Гармаша, Николая Морозюка и Андрея Борячука.
После первого тайма счет 2:1 в пользу «Анкарагюджю». Второй гол команды на счету Родригеша.
Для Родригеша это уже третий гол в 7 матчах за «Анкарагюджю». Ранее он был признан лучшим игроком матча против «Бешикташа».
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Источник — Sport.ua
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