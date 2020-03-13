ВИДЕО. Родригеш забил очередной гол за Анкарагюджю

Игрок «Динамо» продолжает феерить в Турции

  • 13.03.2020 20:10
  • 1161 просмотр
  • 2 комментария
ВИДЕО. Родригеш забил очередной гол за Анкарагюджю
© ФК Анкарагюджю. Жерсон Родригеш

Сегодня «Анкарагюджю», за который на правах аренды выступает форвард «Динамо» Жерсон Родригеш, в 26-м туре чемпионата Турции принимает «Ризеспор» Дениса Гармаша, Николая Морозюка и Андрея Борячука.

После первого тайма счет 2:1 в пользу «Анкарагюджю». Второй гол команды на счету Родригеша.

Для Родригеша это уже третий гол в 7 матчах за «Анкарагюджю». Ранее он был признан лучшим игроком матча против «Бешикташа».

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Miroslav1981
    online
      Miroslav1981, 13.03.2020 20:32
    -1
    Как раз его уровень
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 13.03.2020 20:18
    +2
    Меня это вовсе не удивляет. Более того, я это предсказывал, когда физручилы избавились от него. Привет физручилам
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 13.03.2020 20:18
    +2
    Меня это вовсе не удивляет. Более того, я это предсказывал, когда физручилы избавились от него. Привет физручилам
    Ссылка
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