Жерсон Родригеш стал лучшим игроком матча против Бешикташа

Вчера «Анкарагюджю» Жерсона Родригеша в 25-м туре чемпионата Турции проиграл «Бешикташу» 1:2.

Арендованный у «Динамо» вингер был признан лучшим игроком матча по версии WhoScored.

Родригеш заработал пенальти в конце матча и получил оценку 7,7. Он нанес 3 удара по воротам (лучший показатель в команде), 1 в створ, сделал 55 касаний к мячу, сделал 16 точных передач (59%), совершил 4 обводки (делит первое место в матче), выиграл 3 верховых мяча, совершил 1 отбор, а также 2 потери.