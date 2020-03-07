Жерсон Родригеш стал лучшим игроком матча против Бешикташа

Игрок «Динамо» продолжает успешно выступать в Турции

  • 07.03.2020 11:26
  • 1421 просмотр
  • 1 комментарий
Жерсон Родригеш стал лучшим игроком матча против Бешикташа
© ФК Анкарагюджю. Жерсон Родригеш

Вчера «Анкарагюджю» Жерсона Родригеша в 25-м туре чемпионата Турции проиграл «Бешикташу» 1:2.

Арендованный у «Динамо» вингер был признан лучшим игроком матча по версии WhoScored.

Родригеш заработал пенальти в конце матча и получил оценку 7,7. Он нанес 3 удара по воротам (лучший показатель в команде), 1 в створ, сделал 55 касаний к мячу, сделал 16 точных передач (59%), совершил 4 обводки (делит первое место в матче), выиграл 3 верховых мяча, совершил 1 отбор, а также 2 потери.

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Источник — WhoScored.com

(12 голосов)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 07.03.2020 12:30
    0
    Отлично, может выкупят
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 07.03.2020 12:30
    0
    Отлично, может выкупят
    Ссылка
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