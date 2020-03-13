ВИДЕО. Гармаш забил за Ризеспор

Хавбек «Динамо» снова отличился за «Ризеспор»

  • 13.03.2020 20:27
  • 4204 просмотра
  • 6 комментариев
ВИДЕО. Гармаш забил за Ризеспор
© ФК Ризеспор

Полузащитник «Динамо» Денис Гармаш, который сейчас на правах аренды выступает за «Ризеспор», забил свой второй гол в составе турецкого клуба.

Он отличился в ворота «Анкарагюджю» на 46-й минуте в 26-м туре чемпионата Турции. После первого тайма «Анкарагюджю» ведет 2:1.

Кроме Гармаша, в основе «Ризеспора» на матч вышел и Николай Моорзюк. Андрей Борячук остался на скамейке запасных.

В составе «Анкарагюджю» второй гол забил еще один игрок, который принадлежит «Динамо» - Жерсон Родригеш.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    zakharka
      zakharka, 13.03.2020 21:54
    0
    шедевр
    Ссылка
    SEPULTARA
      SEPULTARA, 13.03.2020 21:24
    -2
    Serhii Kibkalo, 13.03.2020 21:06
    "Забив"?
    Попало в голову і від її вугла м'яч попав у ворота!
    Та ти шо, а чого ж твоєї тупої(без углів) хлібоїдки там не знайшлося? Мабуть тому що ти невдаха!?
    Ссылка
    Serhii Kibkalo
      Serhii Kibkalo, 13.03.2020 21:06
    +4
    "Забив"?
    Попало в голову і від її вугла м'яч попав у ворота!
    Ссылка
    romanchik.8409
    online
      romanchik.8409, 13.03.2020 20:47
    +3
    neberu, 13.03.2020 20:37
    27 января-Украинский полузащитник Денис Гармаш отметился дебютным голом за турецкий Ризеспор.Футболист отличился в матче 19 тура чемпионата Турции против лидера Сивасспора.
    это спорт юа..норм
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 13.03.2020 20:39
    +1
    Головой в Динамо не думал, теперь есть возможность ее умело подставить.
    Ссылка
    neberu
      neberu, 13.03.2020 20:37
    +5
    27 января-Украинский полузащитник Денис Гармаш отметился дебютным голом за турецкий Ризеспор.Футболист отличился в матче 19 тура чемпионата Турции против лидера Сивасспора.
    Ссылка
    neberu
      neberu, 13.03.2020 20:37
    +5
    27 января-Украинский полузащитник Денис Гармаш отметился дебютным голом за турецкий Ризеспор.Футболист отличился в матче 19 тура чемпионата Турции против лидера Сивасспора.
    Ссылка
    Serhii Kibkalo
      Serhii Kibkalo, 13.03.2020 21:06
    +4
    "Забив"?
    Попало в голову і від її вугла м'яч попав у ворота!
    Ссылка
    romanchik.8409
    online
      romanchik.8409, 13.03.2020 20:47
    +3
    neberu, 13.03.2020 20:37
    27 января-Украинский полузащитник Денис Гармаш отметился дебютным голом за турецкий Ризеспор.Футболист отличился в матче 19 тура чемпионата Турции против лидера Сивасспора.
    это спорт юа..норм
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 13.03.2020 20:39
    +1
    Головой в Динамо не думал, теперь есть возможность ее умело подставить.
    Ссылка
    zakharka
      zakharka, 13.03.2020 21:54
    0
    шедевр
    Ссылка
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