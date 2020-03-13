ВИДЕО. Гармаш забил за Ризеспор

Полузащитник «Динамо» Денис Гармаш, который сейчас на правах аренды выступает за «Ризеспор», забил свой второй гол в составе турецкого клуба.

Он отличился в ворота «Анкарагюджю» на 46-й минуте в 26-м туре чемпионата Турции. После первого тайма «Анкарагюджю» ведет 2:1.

Кроме Гармаша, в основе «Ризеспора» на матч вышел и Николай Моорзюк. Андрей Борячук остался на скамейке запасных.

В составе «Анкарагюджю» второй гол забил еще один игрок, который принадлежит «Динамо» - Жерсон Родригеш.