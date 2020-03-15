Луиш КАШТРУ: «Мы были не в лучших кондициях. Но не отрицаем заслугу Зари»

Наставник «Шахтера» высказался о поражении от луганчан

  • 15.03.2020 17:10
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Луиш КАШТРУ: «Мы были не в лучших кондициях. Но не отрицаем заслугу Зари»
© ФК Шахтер Донецк. Луиш Каштру

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру прокомментировал поражение от «Зари» (0:1) в 23-м туре УПЛ:

- «Заря» - команда, которую мы очень хорошо знаем и помним из-за сложностей, которые они всегда нам доставляют. Обе победы, которые у нас получились в первой части сезона, были очень сложны. Как здесь в Запорожье, так и в Харькове. Мы прекрасно знали, чего нам ждать. У нас была игра в четверг, после которой мы очень устали. Был перелет, в Киев домой мы не возвращались. Тем не менее, я чувствовал, что команда готова выходить на сегодняшнюю игру, но, возможно, не в лучших кондициях. Не хочу сейчас отрицать заслугу «Зари». Наш соперник отлично себя показал на протяжении всего поединка. Поздравляю «Зарю». А мы продолжим работать дальше, чтобы добиваться новых побед и добираться к нашей главной цели.

- Отсутствие Исмаили сказалось на атакующих действиях команды?
- Нет. Команда вышла и выполнила установку практически. Мы будем выигрывать всегда, как команда, и проигрывать, как команда, никого не индивидуализируя.

- Как привыкнуть к тому, что матчи проводятся без болельщиков?
- Нет, мы никогда не сможем к этому адаптироваться. Душа стадиона – это всегда болельщики. Стадионы без болельщиков – это стадионы без души. Это как будто мы находимся в театре, актёры играют на сцене, но для пустого зала. Лучше прикрыть на время театр, чем переживать такую ситуацию. Футбол – это игра эмоций и кажется, что эмоций на стадионе нет без болельщиков. В четверг даже я не прочувствовал эти эмоции, когда победил, а сегодня не почувствовал, когда проиграл. Большинство чемпионатов Европы сделали паузу, и я думаю, что собрание УЕФА уже во вторник даст правильный совет. Нужно принимать все меры, пока не стало слишком поздно.

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Источник — ФК Заря

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