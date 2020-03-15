В случае отмены сезона клубы Серии А потеряют 700 миллионов евро

Клубы Серии А в случае отмены сезона из-за коронавируса потеряют от 430 до 700 миллионов евро. Сообщается, что 430 миллионов клубы потеряют от иностранных и итальянских телетрансляторов, а еще 270 миллионов евро могут потерять за непроданные билеты и атрибутику.
Чемпионат Италии по футболу был приостановлен, 9 марта, первым среди всех топ-чемпионатов. Планируется, что игры Серии А возобновят 2 мая.
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Источник — La Rebublica
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