В случае отмены сезона клубы Серии А потеряют 700 миллионов евро

Эти деньги недоплатят клубам телетрансляторы

  • 15.03.2020 15:33
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В случае отмены сезона клубы Серии А потеряют 700 миллионов евро
© acmilan.com

Клубы Серии А в случае отмены сезона из-за коронавируса потеряют от 430 до 700 миллионов евро. Сообщается, что 430 миллионов клубы потеряют от иностранных и итальянских телетрансляторов, а еще 270 миллионов евро могут потерять за непроданные билеты и атрибутику.

Чемпионат Италии по футболу был приостановлен, 9 марта, первым среди всех топ-чемпионатов. Планируется, что игры Серии А возобновят 2 мая.

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Источник — La Rebublica

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