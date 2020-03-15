СМИ: Серия А будет возобновлена 2-го мая

Существует вероятность, что итальянская Серия А возобновится 2-го мая (суббота) и будет длится до 30-го июня.

По информации источника, такой вариант руководство итальянской лиги рассматривает в случае, если УЕФА не будет летом проводить чемпионат Европы. Сообщается, что в начале мая встречи чемпионата Италии пройдут без зрителей, а в дальнейшем надеются разрешить болельщикам проход на стадионы.

Серия А из-за эпидемии коронавируса официально приостановлена до 3-го апреля, но возобновление чемпионата в этом месяце практически невозможно. «Врачи серии А единодушно советуют не возобновлять деятельность до тех пор, пока чрезвычайная ситуация с Covid 19 значительно не улучшится», – говорится в заявлении руководства Серии А.

Ранее руководство итальянской лиги отказалось от предложенного варианта, по которому призеры сезона-2019/20 и клубы, теряющие прописку в Серии А, определялись бы в специально организованном плей-офф.