СМИ: Серия А будет возобновлена 2-го мая

Чемпионат Италии может продлиться до 30-го июня

  • 15.03.2020 01:53
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СМИ: Серия А будет возобновлена 2-го мая
© acmilan.com

Существует вероятность, что итальянская Серия А возобновится 2-го мая (суббота) и будет длится до 30-го июня.

По информации источника, такой вариант руководство итальянской лиги рассматривает в случае, если УЕФА не будет летом проводить чемпионат Европы. Сообщается, что в начале мая встречи чемпионата Италии пройдут без зрителей, а в дальнейшем надеются разрешить болельщикам проход на стадионы.

Серия А из-за эпидемии коронавируса официально приостановлена до 3-го апреля, но возобновление чемпионата в этом месяце практически невозможно. «Врачи серии А единодушно советуют не возобновлять деятельность до тех пор, пока чрезвычайная ситуация с Covid 19 значительно не улучшится», – говорится в заявлении руководства Серии А.

Ранее руководство итальянской лиги отказалось от предложенного варианта, по которому призеры сезона-2019/20 и клубы, теряющие прописку в Серии А, определялись бы в специально организованном плей-офф.

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Источник — La Repubblica

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Комментарии
    Поручик Ржевский
      Поручик Ржевский, 15.03.2020 02:00
    0
    Оптимистично...
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 15.03.2020 02:00
    0
    Оптимистично...
    Ссылка
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