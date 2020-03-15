Хомченовский получил травму в матче с Шахтером

29-летний украинский полузащитник «Зари» Дмитрий Хомченовский получил повреждение в поединке 23-го тура УПЛ против донецкого «Шахтера».

Хомченовский вышел в стартовом составе «Зари» и травмировался в начале второго тайма встречи. На 49-й минуте вместо Дмитрия на поле вышел Артем Громов.

В текущем сезоне Хомченовский провел за «Зарю» 22 матча во всех турнирах, где забил один гол и отдал две результативные передачи.

В первом тайме матча с «Шахтером» получил травму еще один футболист «Зари» — Богдан Леднев.