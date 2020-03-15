Леднев получил травму в матче с Шахтером

Хавбек «Зари» Богдан Леднев получил травму в поединке 23-го тура УПЛ с «Шахтером». На 43-й минуте 21-летний хавбек неудачно приземлился после верховой борьбы с Давидом Хочолавой. Леднев не смог доиграть тайм до конца и со слезами на глазах попросил замену.
В нынешнем сезоне Леднев сыграл 20 матчей в УПЛ, в которых забил 11 мячей и сделал 3 голевые передачи.
После первого тайма счет в матче 0:0. Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Заря» – «Шахтер».
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Источник — Sport.ua
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