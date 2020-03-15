Валерий ФЕДОРЧУК: «Нужно объяснить футболистам все нюансы с VAR»

Полузащитник «Мариуполя» высказался о системе видеоповторов в УПЛ

  • 15.03.2020 14:55
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Валерий ФЕДОРЧУК: «Нужно объяснить футболистам все нюансы с VAR»
© fcmariupol.com

Хавбек «Мариуполя» Валерий Федорчук прокомментировал поражение от «Днепра-1» (0:2) в матче 23-го тура УПЛ.

«Много говорить не хочется. Проиграли этот матч. Настраивались на совсем другую игру. В принципе, игра нам давалась. Если так проанализировать, то получился хороший боевой ничейный матч. Но вновь VAR… Не хочется об этом говорить. Наверное, весь наш чемпионат еще не готов до таких судейских решений. Я думаю, надо работать с клубами, объяснить те или иные моменты, а не раздавать карточки направо и налево. Вы же видите, что сейчас за любое касание дают желтые или красные карточки. Это касается не только «Мариуполя». Посмотрите в каждом туре по 2-3 удаления. Это минимум. Такого никогда не было. Возможно, сейчас не до футбола из-за коронавируса. Но когда все вернется в нормальное русло, думаю, нужно будет пересмотреть все эти моменты и объяснить нам, футболистам, все тонкости, нюансы для того, чтобы был нормальный футбол.

Не хочется все перекладывать на VAR — возможно, мы где-то сегодня не заслужили. Но я считаю, что это не пенальти в наши ворота. Мяч не менял траекторию, Фомин целенаправленно играл головой. Да, был чирк и они трактовали его как пенальти», - сказал Федорчук.

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Источник — ФК Мариуполь

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