Вратарь Миная: «После матча с Ингульцом не зазнаюсь, уже проходил такое»

Андрей Попович прокомментировал выход команды в полуфинал Кубка Украины

  • 15.03.2020 11:15
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Вратарь Миная: «После матча с Ингульцом не зазнаюсь, уже проходил такое»
© ФК Минай. Андрей Попович

Вратарь «Миная» Андрей Попович рассказал про фантастический матч 1/4 финала Кубка Украины против «Ингульца», в котором он стал главным героем, отразив три пенальти и сам уверенно реализовав удар с точки.
 
«За день до игры у меня было такое предчувствие. И мы отрабатывали на тренировках серию, поэтому был готов к такому сценарию.
 
Я понимал, что все на нервах, на эмоциях, когда началась серия пенальти. И если я бы начал нервничать, тогда победы мы бы не увидели. До последнего пытался быть спокойным и хладнокровным, даже когда проигрывали в два гола. Хорошо, что все закончилось хорошо.
 
Увидел, что Васильевич (Василий Кобин - прим.) Кричит «иди бей», и ушел. Тренировал ли раньше? Бывало, что просто для себя пробивал. И хорошо, что это понадобилось. Как угадал удар Шуста? Просто почувствовал, что он будет бить в тот угол и все. Вообще, я очень рад, что мы прошли дальше и переписали историю. Жду полуфинал. Нам выпало играть с «Динамо» - мы все прекрасно понимаем, что это за команда. Поэтому отдадим все силы ради хорошего результата.
 
После этого матча я не зазнаюсь, уже проходил такое. Сегодня ты герой, а завтра - антигерой. Поэтому довольно спокойно к этому отношусь. Готовимся к следующей игре», - сказал Попович.

ВИДЕО. Как вратарь Миная феерил в серии послематчевых пенальти с Ингульцом
 

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Источник — ФК Минай

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