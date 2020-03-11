ВИДЕО. Как вратарь Миная феерил в серии послематчевых пенальти с Ингульцом

Андрей Попович сыграл матч, который запомнит на всю жизнь

  • 11.03.2020 22:09
  • 4800 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Как вратарь Миная феерил в серии послематчевых пенальти с Ингульцом
© ФК Минай. Андрей Попович

Вратарь «Миная» Андрей Попович провел фееричную серию пенальти в поединке 1/4 финала Кубка Украины против «Ингульца».

28-летний уроженец Чопа не только отбил три удара противников с одиннадцатиметровой отметки, но еще и сам уверенно реализовал удар с точки.

Благодаря великолепной игре своего голкипера «Минай» впервые в истории вышел в полуфинал Кубка Украины. Жеребьевка данной стадии состоится 13 марта

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Источник — Sport.ua

(16 голосов)

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Комментарии
    OKs100
    online
      OKs100, 11.03.2020 22:21
    -3
    С такой игрой Минай должен на классе проходить Динамо.
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