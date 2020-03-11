ВИДЕО. Как вратарь Миная феерил в серии послематчевых пенальти с Ингульцом

Вратарь «Миная» Андрей Попович провел фееричную серию пенальти в поединке 1/4 финала Кубка Украины против «Ингульца».
28-летний уроженец Чопа не только отбил три удара противников с одиннадцатиметровой отметки, но еще и сам уверенно реализовал удар с точки.
Благодаря великолепной игре своего голкипера «Минай» впервые в истории вышел в полуфинал Кубка Украины. Жеребьевка данной стадии состоится 13 марта.
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Источник — Sport.ua
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